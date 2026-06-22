シンガポールを旅行中のペ・ヨンジュン−パク・スジン夫妻の姿が再び公開された。特にペ・ヨンジュンは、歳月を重ねても変わらないオーラを漂わせていて話題を集めた。

最近、SNSにはペ・ヨンジュン−パク・スジン夫妻が子どもたちとともにシンガポール・ディズニー・アドベンチャー・クルーズから下船する様子が投稿された。

公開された写真には、クルーズから降りたペ・ヨンジュンが重い荷物を運び、パク・スジンが子どもたちの世話をする姿が写っていた。特にペ・ヨンジュンは帽子をかぶらず、眼鏡とマスクだけを着用したラフな装いで、パク・スジンもマスク越しに飾らない雰囲気を漂わせていて注目を集めた。

これに先立ち、夫妻は今月8日、パク・シネ−チェ・テジュン夫妻とともにシンガポールを訪れていた。彼らの訪問のニュースはシンガポール紙の聯合早報を通じて伝えられ、現地でも韓流スターの訪問が歓迎された。

クルーズでペ・ヨンジュンを目撃したという人は、「髪に白髪が混じっていたほかは、よく管理されている印象だった。健康的に日焼けした肌が印象的だった」とし、「背も高く雰囲気も特別だった。なぜ芸能人なのか分かった。実際に見ると今でもハンサムだった」と語った。

一方、ペ・ヨンジュン−パク・スジン夫妻は2015年に結婚し、1男1女をもうけている。現在は芸能活動を休止し、子どもたちとともにハワイで生活しているという。