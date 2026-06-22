22日10時現在の日経平均株価は前週末比1042.31円（1.46％）高の7万2292.37円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1031、値下がりは474、変わらずは50と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはフジクラ <5803>で、日経平均を201.13円押し上げている。次いでファナック <6954>が108.44円、東エレク <8035>が95.54円、アドテスト <6857>が89.30円、ＴＤＫ <6762>が88.50円と続く。



マイナス寄与度は26.35円の押し下げでＫＤＤＩ <9433>がトップ。以下、太陽誘電 <6976>が21.62円、信越化 <4063>が7.54円、豊田通商 <8015>が4.63円、住友不 <8830>が4.36円と続いている。



業種別では33業種中22業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、電気機器、機械と続く。値下がり上位には不動産、パルプ・紙、建設が並んでいる。



※10時0分13秒時点



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