シーハンは4回途中8安打6失点で5敗目

【MLB】オリオールズ 12ー1 ドジャース（日本時間22日・ロサンゼルス）

ドジャースのエメ・シーハン投手は21日（日本時間22日）、本拠地・オリオールズ戦で今季ワースト6失点で5敗目を喫した。立ち上がりから大乱調。初回にいきなり2点を失うと、2回、3回にも被弾。4回途中で2本塁打を含む8安打、3四球と今季最悪の内容だった。

試合後、沈んだクラブハウスで取材に応じたシーハンの目はうつろだった。

「単純に、投球の実行力（エグゼキューション）が本当にひどかったと思う」

絞り出すような声で自身の投球を厳しく断罪。強い責任感をにじませ、「コーチ陣やチームメート、ファンの皆さんは、今の僕がマウンドで見せている投球よりも、もっと良い結果を得る資格があるはずなんだ」と周囲への申し訳なさを口にした。

データ上の球威自体は悪くないという指摘もあるが、シーハン本人が感じている敗因は明確だった。

「今日は明らかに、フォアボールが大きな問題だった。あれは絶対に良くないことだからね」

ここ数試合で掴みかけていた変化球の手応えも「今日は一歩後退してしまった」と落胆。今後に向けては「投球フォームをもっと安定させること。狙ったところにコントロールすること」を課題に挙げた。

6月は4戦4敗、月間防御率は7.31まで悪化させた。勝ち星は5月14日（同15日）の本拠地・ジャイアンツ戦から遠ざかっている。シーズン序盤の壁に再びぶつかった26歳右腕。この試練を乗り越え、再びマウンドで輝きを取り戻せるか。（Full-Count編集部）