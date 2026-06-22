“普通の会社員”658人が資産1億円を達成できた「最大の要因」とは？富裕層がお金をかける／かけないもの
日経平均株価が最高値を更新するなど株高が続くなか、普通の会社員でも純金融資産1億円を突破する「いつの間にか富裕層」と呼ばれる人が増えている。SPA!は純資産1億円を達成した会社員658人に調査を実施。彼らが“億り人”になれた秘訣に迫った！
◆資産1億円を達成できた「最大の要因」
資産1億円を達成した人にとって何が「最大の要因」になったのか。SPA!が首都圏在住の純金融資産1億円超の会社員658人を調査したところ、最も多かった回答が「徹底した節約・貯金」で、24.3％を占める。次いで多かったのが「個別株投資」（23.3％）で、3位の「インデックス投資」（12.5％）が続く（Q1）。
Q1.資産1億円を達成した「最大の要因」は何ですか？
徹底した節約・貯金 24.3％
個別株投資 23.3％
インデックス投資 12.5％
持株会・ストックオプション10.2％
不動産投資 9.6％
FX・暗号資産 8.9％
副業・事業収入 6.4％
その他 4.8％
やはり“億”への道は節約から。日常でムダと感じる支出を聞くと、1位が「銀行の手数料」、2位「Uberなどの宅配サービス」、3位「急な雨の日に買うビニール傘」などが上位に（Q2）。
Q2.日常で“ムダ”と感じる支出は？（複数選択）
銀行の手数料 211人
Uberなどの宅配サービス 193人
急な雨の日に買うビニール傘 187人
ソシャゲ課金 160人
コンビニの買い物 152人
タクシー 146人
家電量販店などで勧められる「延長保証」オプション 145人
モバイル充電器レンタルサービス 141人
会社の飲み会代 139人
レンタル電動キックボード 134人
◆手数料や信託報酬などのコストに敏感
お金はまとめて引き出す、一時の利便性のためのお金は使わないといった些細な支出でも減らす努力がうかがえる。
「投資で資産を増やしている人は、手数料や信託報酬などのコストに敏感です。これらは、家計でいえば住居費や光熱費、携帯電話料金などの固定費。圧縮する意識は高く、そもそもムダなものにはお金を使わない。フードデリバリーやコンビニの買い物など、必要不可欠ではないものならなおさらです」（ファイナンシャル・プランナーの横山光昭氏）
さらに、「『高い』と感じる外食代は？」という質問では、「1万円未満」と答えた人が約6割になった（Q3）。
Q3.「高い」と感じる外食代は？
5万円以上 20.9％
3万円〜5万円未満 11.4％
1万円〜3万円未満 18.1％
5000円〜1万円未満 16.7％
3000円〜5000円未満 8.8％
2000円〜3000円未満 6.8％
1500円〜2000円未満 4.9％
1000円〜1500円未満 5％
1000円未満 7.4％
物価高のなかでは、資産1億円でも派手な生活ができるわけではないようだ。
◆資産の増やし方は個別株or投資信託？
では、1億貯めた人たちはどのように増やしていったのか。アンケートの回答では個別株とインデックス投資が主流だったが、作家の橘玲氏はこう読み解く。
「この5年、日経平均やS＆P500（円建て）のような株価インデックスでも年率約20％で上がっている。個別株はボラティリティ（価格変動の度合い）が高いので、上げ相場ではインデックスよりも上昇率が大きくなります。ただし、注意も必要。相場が下がれば逆もしかりで、個別株で大きな損失を被った人は相場を退場したり、沈黙します。そうした退場者がアンケートの対象には含まれていないので、いわば“生き残った成功例”が可視化された『生存者バイアス』によって、個別株投資で1億円を達成した人が多く見えるのでしょう」
また、資産形成を始めてから資産1億円に到達するまでの期間は、最多が「10年以上」（65.8％）で3分の2を占めた（Q4）。
Q4.資産1億円達成までの期間は？
１年未満 5.6％
◆資産1億円を達成できた「最大の要因」
資産1億円を達成した人にとって何が「最大の要因」になったのか。SPA!が首都圏在住の純金融資産1億円超の会社員658人を調査したところ、最も多かった回答が「徹底した節約・貯金」で、24.3％を占める。次いで多かったのが「個別株投資」（23.3％）で、3位の「インデックス投資」（12.5％）が続く（Q1）。
徹底した節約・貯金 24.3％
個別株投資 23.3％
インデックス投資 12.5％
持株会・ストックオプション10.2％
不動産投資 9.6％
FX・暗号資産 8.9％
副業・事業収入 6.4％
その他 4.8％
やはり“億”への道は節約から。日常でムダと感じる支出を聞くと、1位が「銀行の手数料」、2位「Uberなどの宅配サービス」、3位「急な雨の日に買うビニール傘」などが上位に（Q2）。
Q2.日常で“ムダ”と感じる支出は？（複数選択）
銀行の手数料 211人
Uberなどの宅配サービス 193人
急な雨の日に買うビニール傘 187人
ソシャゲ課金 160人
コンビニの買い物 152人
タクシー 146人
家電量販店などで勧められる「延長保証」オプション 145人
モバイル充電器レンタルサービス 141人
会社の飲み会代 139人
レンタル電動キックボード 134人
◆手数料や信託報酬などのコストに敏感
お金はまとめて引き出す、一時の利便性のためのお金は使わないといった些細な支出でも減らす努力がうかがえる。
「投資で資産を増やしている人は、手数料や信託報酬などのコストに敏感です。これらは、家計でいえば住居費や光熱費、携帯電話料金などの固定費。圧縮する意識は高く、そもそもムダなものにはお金を使わない。フードデリバリーやコンビニの買い物など、必要不可欠ではないものならなおさらです」（ファイナンシャル・プランナーの横山光昭氏）
さらに、「『高い』と感じる外食代は？」という質問では、「1万円未満」と答えた人が約6割になった（Q3）。
Q3.「高い」と感じる外食代は？
5万円以上 20.9％
3万円〜5万円未満 11.4％
1万円〜3万円未満 18.1％
5000円〜1万円未満 16.7％
3000円〜5000円未満 8.8％
2000円〜3000円未満 6.8％
1500円〜2000円未満 4.9％
1000円〜1500円未満 5％
1000円未満 7.4％
物価高のなかでは、資産1億円でも派手な生活ができるわけではないようだ。
◆資産の増やし方は個別株or投資信託？
では、1億貯めた人たちはどのように増やしていったのか。アンケートの回答では個別株とインデックス投資が主流だったが、作家の橘玲氏はこう読み解く。
「この5年、日経平均やS＆P500（円建て）のような株価インデックスでも年率約20％で上がっている。個別株はボラティリティ（価格変動の度合い）が高いので、上げ相場ではインデックスよりも上昇率が大きくなります。ただし、注意も必要。相場が下がれば逆もしかりで、個別株で大きな損失を被った人は相場を退場したり、沈黙します。そうした退場者がアンケートの対象には含まれていないので、いわば“生き残った成功例”が可視化された『生存者バイアス』によって、個別株投資で1億円を達成した人が多く見えるのでしょう」
また、資産形成を始めてから資産1億円に到達するまでの期間は、最多が「10年以上」（65.8％）で3分の2を占めた（Q4）。
Q4.資産1億円達成までの期間は？
１年未満 5.6％