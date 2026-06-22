俳優「寺島進」“新車800万円以上”の愛車がスゴい！

シブさと圧倒的な存在感を放つ演技で、これまで数多くの作品を彩ってきた俳優の寺島進さん。そんな寺島さんが過去に自身のSNSで愛車を公開し、大きな注目を集めました。

2025年6月10日、寺島さんはX（旧Twitter）に「地元仲間のしんちゃんと俺の愛車の愛人くんとツーショット」という言葉を添えて写真を投稿。そこには、地元の友人と並んで、寺島さんが「愛人くん」と呼んで長年大切に乗り続けているパールホワイトのクルマが写っていました。

【画像】超カッコいい！ これが「寺島進」の「高級セダン」です！

この愛車の正体は、日産がかつて手がけていた最高級セダン「プレジデント」です。

プレジデントは1965年に初代が登場して以来、政府関係者や企業の役員を送迎するクルマとして重宝され、日本の高級車の象徴として君臨してきました。

2010年に惜しまれつつ販売を終了したため現在は生産されていませんが、かつては日産車の頂点に位置し、その重厚感と気品に満ちた佇まいから「走る応接室」とも称されていました。

寺島さんが所有しているのは、1990年から2002年まで販売されていた3代目のモデルとみられます。この3代目プレジデントは、全長5mほどの大柄な車体に、直線的なサイドラインや縦型のフロントグリル、そして角型のヘッドライトが組み合わされており、落ち着いた大人の雰囲気を漂わせているのが特徴です。

内装にもフラッグシップモデルにふさわしい上質な空間が広がっています。

本木目のパネルや本革シートが贅沢にあしらわれ、助手席を前に倒してフットレストにできる機能や電動カーテンなど、後席の乗員が快適に過ごせるための装備が充実していました。

さらに、当時の日産の技術を詰め込んだ4.5リッターのV型8気筒エンジンを搭載しており、270馬力という高い出力を誇りながらも、静かさと乗り心地の良さを最優先した設計になっています。

当時の新車価格は800万円以上で、国産車の中でもトップクラスの高級車でした。

寺島さんの投稿に対してSNS上では、「まさかプレジデントに乗っているとは」「今でも現役で走らせているのが素晴らしい」「愛人くんというネーミングが素敵」「寺島さんの雰囲気にぴったりな一台」といった声が寄せられ、こだわりが詰まったクルマ選びに多くの人が感銘を受けているようです。

今後も寺島さんがこの大切な相棒とともに紡いでいくカーライフから、目が離せそうにありません。