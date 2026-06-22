中条あやみ＆佐野勇斗＆ジェシー、劇場版『TOKYO MER』に“緊急出動” TEAMビジュアルで勇姿を映す
俳優の鈴木亮平が主演する劇場版第3弾『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』（8月21日公開）のオリジナルメンバーの出演情報が解禁された。
【写真】かつての仲間が全国へ…「全国MERマップ」
同シリーズは、2021年にTBS日曜劇場枠で放送され、鈴木亮平演じる医師・喜多見幸太が「待っているだけじゃ、助けられない命がある」という信念で、患者のためにどんな苦境にも飛び込み、立てこもり事件、トンネル崩落、爆破テロなど立ちはだかる大きな壁に果敢に挑んできた。その姿が「新たな形の救命医療ドラマ」として感動を生み、2023年に公開された劇場版1作目は興行収入45.3億円、続く『南海ミッション』（2025年）は52.9億円を記録するヒットシリーズとなった。
今夏公開の第3弾では、鈴木と賀来賢人だけでなく、菜々緒、要潤らのシリーズ初期から作品を支えているキャストの続投、赤楚衛二、桜田ひより、岩瀬洋志らが加わり、【新生TOKYO MER】チームが誕生することが明かされているが、【TOKYO MER】オリジナルメンバー3人も出演することが発表された。
その3人は、中条あやみ、佐野勇斗、ジェシー（SixTONES）。中条は、研修医として【TOKYO MER】に配属され、セカンドドクターに成長した弦巻比奈を演じたが、今作ではなんと、【大阪MER】のチーフドクターとして登場する。
佐野は、医療機器やERカーの整備を担当する臨床工学技士兼救命士・徳丸 元一を演じ、今回は【名古屋MER】で奮闘する。ERカー“NG１”を巧みに操る活躍に、期待が高まる。
ジェシーは、劇場版１作目で【TOKYO MER】に加入した研修医・潮見知広を演じた。今作では、【札幌MER】のセカンドドクターとして登場する。1作目では危険な状況に圧倒されながらも、喜多見への強い憧れを胸に大きく成長する姿が描かれ、『南海ミッション』では頼れるドクターの風格も感じさせたが、今回どんな活躍を見せるのか。
さらに、TEAMビジュアル【大阪MER Ver.】、TEAMビジュアル【名古屋MER Ver.】、
TEAMビジュアル【札幌MER Ver.】も解禁。【大阪MER】のバーガンディのユニフォームを身にまとった弦巻とERカー“OS1”、【名古屋MER】のラベンダーのユニフォームを身につけた徳丸と“NG1”、そして【札幌MER】のネイビーのユニフォームを着た潮見と“SP1”、それぞれの勇姿が公開された。昨日解禁された“HK1”・“SD1”と併せて、個性あふれるERカーの活躍に注目だ。
また、全国MERマップがついに完成した。総勢8都市へと広がったMERプロジェクト。「死者を1人も出さない」という強い信念を胸に、どんな活躍を見せるのか。
■コメント
▼中条あやみ（弦巻比奈役）
2021年のドラマからもう5年も経ちましたが、ファンの皆さまに長く応援していただき、本当にありがとうございます。先日、比奈先生宛のファンレターを小さな女の子から頂いて、たくさんの方に愛される作品だと改めて実感しました。医療従事者の方への日頃の感謝とエールに加えて、一人ひとりの行動が命をつなぐことを、この作品を通してお伝えできたらうれしいです。比奈の成長した姿もぜひお楽しみにしていてください！
▼佐野勇斗（徳丸元一役）
5年前に始まった『TOKYO MER』シリーズに再び参加させていただけることを、とてもうれしく思います。長く愛され続けている作品だからこそ、今回またこの世界に戻ってくることができて光栄です。そして何より、再びキャスト・スタッフの皆さんと集結できたことが本当にうれしく、撮影現場では自然と当時の記憶がよみがえりました。さらにパワーアップしたMERの熱量やチームワークを、ぜひ楽しみにしていてください。
▼ジェシー（SixTONES）（潮見知広役）
チームMERの一員としてまた呼んでいただいたこと、感謝しております。チームMERはもちろん、個人的には潮見がどのように成長して行くのか、台本を読みながらいろいろな感情が生まれました！場面場面で想像を超えるたくさんの出来事が起き、困難を乗り越えていきます！今まで以上にMERファンの皆さまには期待と感動を与えること間違いないです！
今回の喜多見チーフはどんな指示を出すのか？必ずTOKYO MERが観ているあなたの心を動かします。
【写真】かつての仲間が全国へ…「全国MERマップ」
同シリーズは、2021年にTBS日曜劇場枠で放送され、鈴木亮平演じる医師・喜多見幸太が「待っているだけじゃ、助けられない命がある」という信念で、患者のためにどんな苦境にも飛び込み、立てこもり事件、トンネル崩落、爆破テロなど立ちはだかる大きな壁に果敢に挑んできた。その姿が「新たな形の救命医療ドラマ」として感動を生み、2023年に公開された劇場版1作目は興行収入45.3億円、続く『南海ミッション』（2025年）は52.9億円を記録するヒットシリーズとなった。
その3人は、中条あやみ、佐野勇斗、ジェシー（SixTONES）。中条は、研修医として【TOKYO MER】に配属され、セカンドドクターに成長した弦巻比奈を演じたが、今作ではなんと、【大阪MER】のチーフドクターとして登場する。
佐野は、医療機器やERカーの整備を担当する臨床工学技士兼救命士・徳丸 元一を演じ、今回は【名古屋MER】で奮闘する。ERカー“NG１”を巧みに操る活躍に、期待が高まる。
ジェシーは、劇場版１作目で【TOKYO MER】に加入した研修医・潮見知広を演じた。今作では、【札幌MER】のセカンドドクターとして登場する。1作目では危険な状況に圧倒されながらも、喜多見への強い憧れを胸に大きく成長する姿が描かれ、『南海ミッション』では頼れるドクターの風格も感じさせたが、今回どんな活躍を見せるのか。
さらに、TEAMビジュアル【大阪MER Ver.】、TEAMビジュアル【名古屋MER Ver.】、
TEAMビジュアル【札幌MER Ver.】も解禁。【大阪MER】のバーガンディのユニフォームを身にまとった弦巻とERカー“OS1”、【名古屋MER】のラベンダーのユニフォームを身につけた徳丸と“NG1”、そして【札幌MER】のネイビーのユニフォームを着た潮見と“SP1”、それぞれの勇姿が公開された。昨日解禁された“HK1”・“SD1”と併せて、個性あふれるERカーの活躍に注目だ。
また、全国MERマップがついに完成した。総勢8都市へと広がったMERプロジェクト。「死者を1人も出さない」という強い信念を胸に、どんな活躍を見せるのか。
■コメント
▼中条あやみ（弦巻比奈役）
2021年のドラマからもう5年も経ちましたが、ファンの皆さまに長く応援していただき、本当にありがとうございます。先日、比奈先生宛のファンレターを小さな女の子から頂いて、たくさんの方に愛される作品だと改めて実感しました。医療従事者の方への日頃の感謝とエールに加えて、一人ひとりの行動が命をつなぐことを、この作品を通してお伝えできたらうれしいです。比奈の成長した姿もぜひお楽しみにしていてください！
▼佐野勇斗（徳丸元一役）
5年前に始まった『TOKYO MER』シリーズに再び参加させていただけることを、とてもうれしく思います。長く愛され続けている作品だからこそ、今回またこの世界に戻ってくることができて光栄です。そして何より、再びキャスト・スタッフの皆さんと集結できたことが本当にうれしく、撮影現場では自然と当時の記憶がよみがえりました。さらにパワーアップしたMERの熱量やチームワークを、ぜひ楽しみにしていてください。
▼ジェシー（SixTONES）（潮見知広役）
チームMERの一員としてまた呼んでいただいたこと、感謝しております。チームMERはもちろん、個人的には潮見がどのように成長して行くのか、台本を読みながらいろいろな感情が生まれました！場面場面で想像を超えるたくさんの出来事が起き、困難を乗り越えていきます！今まで以上にMERファンの皆さまには期待と感動を与えること間違いないです！
今回の喜多見チーフはどんな指示を出すのか？必ずTOKYO MERが観ているあなたの心を動かします。