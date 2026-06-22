ABEMAの婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』第2話が、6月21日に放送された。旅の2日目には、デートに行けなかった年収2000万円の歯科医師が、昼間に別の男性とデートをしていた32歳のバツイチ美女を夜間に“お呼び出し”。ストレートな言葉でアピールする一幕があった。

【映像】32歳美女の肩出しニットワンピ姿（全身姿）

同番組は、“20代ガール”と“30代レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格 結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。番組MCには、アンミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈が出演する。

この日は、男性が考えた理想のデートへ女性側が選んで参加するプランが用意された。誰からも選ばれず宿舎に残っていた年収2000万円の歯科医師・レオ。留守番組になってしまった男性には、「今日のデートに行けなかった男性は、話したい女性を呼び出して話すことができる」という指令が下る。「チャンスくれるんや」と奮起したレオが夜のプールサイドに呼び出したのは、“30代レディ”の動画クリエイターで経営者のエツコだった。

32歳のエツコは離婚歴があり、子どもを強く望む一方で過去の恋愛経験からなかなか人を好きになることができないという切実な悩みを持つ。しっかり者だが甘え下手なエツコは、この日の昼間に年収1000万のパーソナルジム経営者・コウスケとデートを楽しんでいた。色気漂う肩出しのニットワンピ姿でレオの元に現れ、「突然呼び出されたらびっくりするよ」と微笑むエツコに、レオは「めっちゃ喋りたいなと思って」と真っ直ぐに切り出した。

さらにレオは、「今日コウスケとデート行ったって聞いて。二人で行ったっていうのでちょっと羨ましいな。嫉妬じゃないけど」と、他の男性と過ごしたエツコへの本音をこぼした。「今一番自分の中で喋りたいなと思ったのがえっちゃんだったから」と強い言葉をぶつけると、エツコも「ありがとう。嬉しい」と素直な笑みを浮かべた。

会話の中で、仕事と恋人との比率について尋ねるレオに対し、エツコは自身がバツイチであることを打ち明け、「仕事も全力、パートナーにも全力っていうスタイル」と語った。これを聞いたレオは、「その答え、すごく素敵だなと思って。結構今キュンってした感じ」と、彼女の強さと飾らない魅力にすっかり惹きつけられていた。

また、離婚後に別の男性と婚約したものの「結構ね、ひどいことがあって…やっぱ男ってダメかもってなっちゃって」と、重いトラウマを抱えていた過去を告白。「結婚しなくていいのかなって思ったんだけど、子供がやっぱり欲しいなって思って」「もしかしたら世の中には素敵な人がいるのかもしれないって思ったから、もうちょっと冒険に出るかって重い腰を上げた」と、傷つきながらも再び婚活に向き合う現在の気持ちを明かした。

これを聞いたレオは、「過去の経験があるとね」とエツコの思いに寄り添い、彼女の強さと飾らない魅力にすっかり惹きつけられていた。

エツコの持つ大人の女性の深みに心を奪われた様子のレオ。思いがけず急接近した2人のロマンチックな雰囲気に、スタジオで見守っていた平祐奈も「レオ様キュンとしてるんだ」と反応し、MC陣も今後の恋の行方に期待を寄せていた。