＜速報＞山下美夢有が首位でハーフターン 勝みなみ、竹田麗央も優勝戦線で後半戦へ
＜マイヤーLPGAクラシック 最終日◇21日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞日本勢は5人が最終日を戦うなか、山下美夢有がトータル14アンダーの首位タイでハーフターンした。
【連続写真】山下美夢有が最高のお手本 最も簡単なスライス対策って？
首位と5打差を追いかけてスタートした最終ラウンドは1番からバーディ発進を決めると、前半だけでスコアを5つ伸ばしリーダーボードを駆け上がった。同じく首位タイにはロティ・ウォード（イングランド）が並んでいる。勝みなみ、竹田麗央もそれぞれ前半でスコアを3つ伸ばし、3打差のトータル11アンダー・7位タイと好位置につけている。岩井千怜は第1組でティオフし、トータル8アンダーの16位タイ、笹生優花はトータル3アンダーの48位タイでそれぞれ後半戦をプレーしている。賞金総額は325万ドル（約5億2300万円）。優勝者には48万7500ドル（約7800万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞最終ラウンドのスコア速報
日本勢の現在地は？ 米国女子ポイントランキング
山下美夢有 プロフィール＆成績
1打届かず予選落ちも「質のいい悔しさ」 渋野日向子がつかんだショットへの手応え
7Hプレーオフ決着 ニチレイレディスの最終結果
【連続写真】山下美夢有が最高のお手本 最も簡単なスライス対策って？
首位と5打差を追いかけてスタートした最終ラウンドは1番からバーディ発進を決めると、前半だけでスコアを5つ伸ばしリーダーボードを駆け上がった。同じく首位タイにはロティ・ウォード（イングランド）が並んでいる。勝みなみ、竹田麗央もそれぞれ前半でスコアを3つ伸ばし、3打差のトータル11アンダー・7位タイと好位置につけている。岩井千怜は第1組でティオフし、トータル8アンダーの16位タイ、笹生優花はトータル3アンダーの48位タイでそれぞれ後半戦をプレーしている。賞金総額は325万ドル（約5億2300万円）。優勝者には48万7500ドル（約7800万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞最終ラウンドのスコア速報
日本勢の現在地は？ 米国女子ポイントランキング
山下美夢有 プロフィール＆成績
1打届かず予選落ちも「質のいい悔しさ」 渋野日向子がつかんだショットへの手応え
7Hプレーオフ決着 ニチレイレディスの最終結果