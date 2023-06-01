Hey! Say! JUMP山田涼介「anan」で“名画級カバー”披露 ドラマティックな美の3部作届ける
【モデルプレス＝2026/06/22】Hey! Say! JUMPの山田涼介が、7月1日発売の「anan」2502号（マガジンハウス）に登場。表紙を務める。
【写真】33歳人気STARTOアイドル、可愛すぎる姪とのプラベショット
anan恒例、人気の占いが勢ぞろいする「恋と運命」特集の最新版。その表紙に、自身初のソロドームツアー、そして主演ドラマの放送を控える山田が登場。自ら運命を切り拓き、掴み取っていく、山田の姿を思う存分に堪能できるグラビアストーリーが到着。今回、ヘア＆メイクアップアーティストの小田切ヒロとともに、シアトリカルな3つの“恋と運命”グラビアを作り上げた。まつ毛の先の細部にまで思いを宿した、美の3部作を届ける。
1つ目は、「運命を掴む男」。ブラックのシアーなシャツとロングベストを纏い、深みのある赤い花を携えた姿は、運命に翻弄されながらも果敢に立ち向かっていく、激情あふれる男そのもの。力強い眼差しで花びらを噛む様に、情熱が迸る。
2つ目は「恋に憧れる男」。ブルー地の花柄が眩しいシャツとデニムパンツを着用し、美しい光の中で微笑む姿は、まさに恋するサマーボーイ。思い出の写真を眺めたり、カメラをいじったり…。ピュアで瑞々しい空気を纏わせる。
ラストは「恋に溺れる男」。レースが施された白のドレスシャツとレザーの手袋を纏い、額縁を重ねた先に佇む姿は、まるで恋に心を奪われ、絵画の中に閉じ込められた美しき男。その一瞬一瞬に恋に落ちる、そんなドラマティックな瞬間を届ける。山田が織りなす、“恋と運命”を体現する3つの物語に期待だ。
インタビューでは、特集に絡め、「運命的な作品」「エンターテインメントの世界で生きること」について、そしてストレートに「いま占ってほしいこと」も聞いた。自身初のソロドームツアーやアジアツアー、7月5日から放送がスタートする主演ドラマのことなど、運命を切り拓き続ける山田の今に迫るインタビューとなっている。また、小田切による3つのテーマを表現したヘアメイクの解説も掲載。その姿で、言葉で、山田という生き様を感じさせる、ドラマティックな「恋と運命」の世界を堪能できる。
弊誌恒例の占い特集の最新版。新たな時代が更に加速していく、2026年後半の行方を人気占い師たちが導きます。G・ダビデ研究所、星ひとみ、鏡リュウジ、淡の間、ゆうたろう、フェイ、AZなど 超豪華な占い師が勢ぞろい。CLOSE UPではタイの人気ユニットZee&NuNew、しゃれ松化計画#06には、末澤誠也が登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】33歳人気STARTOアイドル、可愛すぎる姪とのプラベショット
◆山田涼介「anan」で“名画級カバー”披露
anan恒例、人気の占いが勢ぞろいする「恋と運命」特集の最新版。その表紙に、自身初のソロドームツアー、そして主演ドラマの放送を控える山田が登場。自ら運命を切り拓き、掴み取っていく、山田の姿を思う存分に堪能できるグラビアストーリーが到着。今回、ヘア＆メイクアップアーティストの小田切ヒロとともに、シアトリカルな3つの“恋と運命”グラビアを作り上げた。まつ毛の先の細部にまで思いを宿した、美の3部作を届ける。
2つ目は「恋に憧れる男」。ブルー地の花柄が眩しいシャツとデニムパンツを着用し、美しい光の中で微笑む姿は、まさに恋するサマーボーイ。思い出の写真を眺めたり、カメラをいじったり…。ピュアで瑞々しい空気を纏わせる。
ラストは「恋に溺れる男」。レースが施された白のドレスシャツとレザーの手袋を纏い、額縁を重ねた先に佇む姿は、まるで恋に心を奪われ、絵画の中に閉じ込められた美しき男。その一瞬一瞬に恋に落ちる、そんなドラマティックな瞬間を届ける。山田が織りなす、“恋と運命”を体現する3つの物語に期待だ。
◆山田涼介「いま占ってほしいこと」告白
インタビューでは、特集に絡め、「運命的な作品」「エンターテインメントの世界で生きること」について、そしてストレートに「いま占ってほしいこと」も聞いた。自身初のソロドームツアーやアジアツアー、7月5日から放送がスタートする主演ドラマのことなど、運命を切り拓き続ける山田の今に迫るインタビューとなっている。また、小田切による3つのテーマを表現したヘアメイクの解説も掲載。その姿で、言葉で、山田という生き様を感じさせる、ドラマティックな「恋と運命」の世界を堪能できる。
◆星ひとみら、人気占い師が勢揃い
弊誌恒例の占い特集の最新版。新たな時代が更に加速していく、2026年後半の行方を人気占い師たちが導きます。G・ダビデ研究所、星ひとみ、鏡リュウジ、淡の間、ゆうたろう、フェイ、AZなど 超豪華な占い師が勢ぞろい。CLOSE UPではタイの人気ユニットZee&NuNew、しゃれ松化計画#06には、末澤誠也が登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】