「ファーム・西地区、オリックス２−３阪神」（２１日、豊中ローズ球場）

阪神が九回に試合をひっくり返し、逆転勝ち。サッカーＷ杯日本代表のチュニジア戦とほぼ同時に始まった一戦を制した。

先発の下村は７回１安打無失点。七回１死から森友に中前打を許すまで無安打に封じる快投だった。打線は１点を追う九回、１死二、三塁から代打・コンスエグラが逆転の２点中前適時打。値千金の一打で勝利をつかんだ。

試合後の平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−先発・下村は７回１安打無失点だった。

「素晴らしいねえ、今日はカーブも使いながら、オリックスさんと（対戦するのは）３回目かな？この前（６月１２日、ファーム・ソフトバンク戦）は立ち上がりのストレートを狙われて３失点か。それも含めてね、今日は立ち上がりも慎重にね、ストレートも変化球も全て言うことないんじゃない？」

−七回１死までノーヒットだった。

「相手も早いカウントで打ってくるんでね、球数も少なかったこともあって、７イニング（投げた）。ちょっと７イニング目、スリーボールになったところで森（友哉）にヒット。あれも長打じゃなくてシングルヒットで済ませてるし、その後もしっかり粘ってるし、フォアボール０でしょ？」

−体調不良から復帰した門別も登板したが２失点。

「ほとんど打たれてんのストレートやん。やっぱりファームのバッターにストレートをはじき返されているってことは、彼本来のキレ（が足りない）。抑えなきゃ、そこはピシッと抑えなきゃダメ」

−九回、代打・コンスエグラが試合をひっくり返した。

「やっぱり初球から振っていきよる。佐野にしても、コンちゃん（コンスエグラ）も振っていってる。浜田にしても、そういうアグレッシブなところが結果に出たんじゃないかな？」