水戸DF牛澤健がいわきに期限付き移籍「覚悟を持って挑み続けます」
水戸ホーリーホックは21日、DF牛澤健(25)がいわきFCへ期限付き移籍することを発表した。期間は2027年6月30日までとなり、水戸と対戦する公式戦には出場できない。
牛澤は今季7試合に出場した。クラブを通じて「プロキャリアを水戸ホーリーホックでスタートし、このクラブでプレーできたことを誇りに思っています。この2年半、言葉では表すことができないほどの経験をさせてもらいました。どんなときでも応援してくださったファン・サポーターの皆様、本当にありがとうございました。このクラブで積み重ねてきた経験を糧に、新天地でさらに成長した姿を見せられるよう、覚悟を持って挑み続けます。2年半、本当にありがとうございました!」とコメントしている。
また、水戸はGK上山海翔(18)の契約更新を発表した。上山は「今シーズンはキャンプ最終日からけがをしてしまい、最終節までに復帰することができずチームに貢献することができませんでした」と振り返りつつ、以下のように伝えている。
「ですが、この期間で成長できた部分は自分にとってかなり大きかったと思うので、その成長を2026-27シーズンで皆さんにしっかり見せられるように頑張ります!たくさんのご声援、ご支援をよろしくお願いします!」
牛澤は今季7試合に出場した。クラブを通じて「プロキャリアを水戸ホーリーホックでスタートし、このクラブでプレーできたことを誇りに思っています。この2年半、言葉では表すことができないほどの経験をさせてもらいました。どんなときでも応援してくださったファン・サポーターの皆様、本当にありがとうございました。このクラブで積み重ねてきた経験を糧に、新天地でさらに成長した姿を見せられるよう、覚悟を持って挑み続けます。2年半、本当にありがとうございました!」とコメントしている。
「ですが、この期間で成長できた部分は自分にとってかなり大きかったと思うので、その成長を2026-27シーズンで皆さんにしっかり見せられるように頑張ります!たくさんのご声援、ご支援をよろしくお願いします!」