◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本4―0チュニジア（2026年6月20日 モンテレイ）

NHKサッカーの公式X（旧ツイッター）が21日に更新。サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）からの「大切なお知らせ」と題した動画を公開し、反響を呼んでいる。

この日、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦が行われ、日本代表（FIFAランク18位）はチュニジア（同45位）を4―0（前半2―0）で破り、今大会初白星を挙げて勝ち点を4に伸ばした。

25日（同26日）の1次リーグ最終戦のスウェーデン戦に向け、Xでは「＼本田さんからお知らせ／ サッカー FIFAワールドカップ2026 スウェーデン戦メイン解説 本田圭佑さんから大切なお知らせです」とつづり、動画を投稿。

動画では本田が「こんにちは、本田圭佑です。とにかく日本代表を本気で応援すると」と力強く語り、スウェーデン戦の放送をPR。「日本対スウェーデン、朝8時」「朝8時」「朝8時！」と3回連呼。同Xには「大切なので何回でも言います」と書かれていた。

この投稿にネット上では「楽しみすぎるやろ」「いいね」「本田さん解説楽しみ」「本田解説本田解説本田解説」「素晴らしいサポート」などの声が上がった一方、「仕事で見られない」「早っ！あかんわ」など、時間が合わず嘆く声もあった。