ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２０日（日本時間２１日）、１次リーグ第２戦が行われ、Ｆ組の日本はチュニジアに４―０で快勝した。

オランダ（同８位）はスウェーデン（同３８位）を圧倒し、同組首位に立った。元日本代表ＭＦの福西崇史さんが試合を振り返る。

福西崇史の目

日本は最後まで攻守の切り替えの速さを継続した。最終ラインに冨安や板倉、ボランチに田中が先発し、それぞれの良さを生かしつつ、選手が替わっても、終盤に疲労が出てもチームとしてやるべきことを変えずにできた。無失点で終えたのは、それだけ積み上げてきたものがあるからだ。

１、２戦を通して、ほとんどのフィールドプレーヤーがピッチに立った意味も大きい。決勝トーナメント進出、８強入り、さらにその先を目指すならば、計６試合以上を戦うことになる。ピッチの空気を知ることで、控え選手も気持ちを切らさず準備でき、主力を休ませることもできる。

第３戦で戦うスウェーデンには、チュニジアにはない２トップの破壊力がある。相手が守備的にきてもヨケレス、イサクの脅威を常に意識し続けなければならない。オランダ相手には全員で引いて守る意識を徹底し、チュニジア戦はボールを保持できたが、ある程度ボールを持つ中で怖い選手に注意しながら攻める、というのは難しいものだ。

第３戦の前に、決勝トーナメント１回戦で対戦する可能性があるＣ組の１、２位が決まる。日本は終盤で同点だった場合に点を取りにいくのか、引き分けでも良しとするのか。選手起用も含めた森保監督のマネジメントに注目したい。