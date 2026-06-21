「日本を舐めるな」森保ジャパンに惨敗のチュニジアが弄したとんでもない“愚策”【W杯】
［北中米W杯グループステージ第２節］日本 ４−０ チュニジア／６月20日／エスタディオ・モンテレイ
現地６月20日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ第２節で、日本代チュニジアと対戦。４−０で圧勝を飾った。
４分に鎌田大地の得点で先制した日本は、31分に上田綺世の強烈なシュートで追加点を奪取。69分に伊東純也、84分に上田がネットを揺らし、“カルタゴの鷲”を粉砕した。
チュニジアは、第１節でスウェーデンに１−５で敗れ、サブリ・ラムシ監督を解任し、16日に就任したエルベ・ルナール新監督が指揮を執った。
さすがに、まだチームを掌握していかなったのだろうか。なんと、１トップに本来ウインガーで、決して空中戦に強くないセバスチャン・トゥネクティを起用したのだ。
カウンター狙いだったのかもしれないが、単純にロングボールを放り込んでは、板倉滉にあっさり跳ね返される始末。
実際、後半からこのセルティックのアタッカーは左ウイングに回っていた。戦術が機能していなかったのは明らかだ。
トゥネクティを前線に配しても、シンプルなロングボールで解決できると思ったのか。とんでもない“愚策”だった。
「日本を舐めるな」と言いたいぐらいだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
現地６月20日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ第２節で、日本代チュニジアと対戦。４−０で圧勝を飾った。
４分に鎌田大地の得点で先制した日本は、31分に上田綺世の強烈なシュートで追加点を奪取。69分に伊東純也、84分に上田がネットを揺らし、“カルタゴの鷲”を粉砕した。
さすがに、まだチームを掌握していかなったのだろうか。なんと、１トップに本来ウインガーで、決して空中戦に強くないセバスチャン・トゥネクティを起用したのだ。
カウンター狙いだったのかもしれないが、単純にロングボールを放り込んでは、板倉滉にあっさり跳ね返される始末。
実際、後半からこのセルティックのアタッカーは左ウイングに回っていた。戦術が機能していなかったのは明らかだ。
トゥネクティを前線に配しても、シンプルなロングボールで解決できると思ったのか。とんでもない“愚策”だった。
「日本を舐めるな」と言いたいぐらいだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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