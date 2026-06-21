「サッカー北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本４-０チュニジア」（２１日、メキシコ・モンテレイ）

大阪市の繁華街・道頓堀では、日本−チュニジア戦終了直後から日本のユニホームを着たサポーターたちが集まり、お祭り騒ぎになった。

川にかかる戎橋では、近くで行われていたパブリックビューイングや、スポーツバーなどで観戦していたサポーターが一気になだれ込んだ。太鼓の音とともに「ニッポン」コールが大きくなり、次々とハイタッチが巻き起こった。

戎橋に芸者風のメークで現れ、日の丸を大きく広げた男性は「みんなで楽しめたらと思ってここに来た。日本人だけじゃなくて、違う国の方が日本を応援していたのが驚き。決勝トーナメント、いけるんじゃないですかね！」と興奮。多くの外国人観光客からスマホを向けられていた。

試合開始直後から、欄干が低い道頓堀橋には、飛び込み防止用のシートがかけられた。戎橋には大阪府警の警察官約５０人が両側に立ち、メガホンで「立ち止まらず移動をお願いします！」と声を張り上げた。

道頓堀一帯では機動隊員を含め、約１００人が厳戒態勢を敷いた。