W杯では11試合ぶりの無失点、主将・板倉滉は「タフなゲーム」での勝利に「一丸となってハードワークした結果」

W杯では11試合ぶりの無失点、主将・板倉滉は「タフなゲーム」での勝利に「一丸となってハードワークした結果」