『BLEACH』最終クール、7・25放送開始で新情報続々 久保帯人氏が主題歌選定の意図明かす
テレビアニメ『BLEACH 千年血戦篇』（ブリーチ）の最終クール『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』が、7月25日より午後11時にテレ東系列ほかにて放送されることが発表された。あわせて、メインビジュアルと第41話先行カット・あらすじ、本作のOPテーマとEDテーマ情報が公開。アーティストコメントに加えて、原作者・久保帯人氏からもコメントが到着した。
【画像】ここまで見せるの!?公開された『BLEACH』最終クール場面カット
ビジュアルには、斬月たちが突き刺さる荒れ果てた大地と、斬月に手をかけ、片膝をつく、満身創痍な様子の黒崎一護の後ろ姿が描かれている。その上空で立ちはだかるのは、全知全能の力を持つユーハバッハの姿。いよいよ始まる最終クールでの壮絶な死闘を予感させる大迫力のビジュアルとなっている。
オープニングテーマはjo0jiの「I-BULL」、エンディングテーマは9Lanaの「螺旋」に決定した。
放送のほか、7月26日より毎週日曜正午から順次配信される。
さらに、「千年血戦篇」最終クールとなる「禍進譚」の放送を記念し、ファンが選ぶ第1クール〜第3クールの各ベストエピソードが7月4日より3週連続でテレ東系列ほかにて放送される。投票はきょう21日午後4時〜28日午後11時59分に受け付け、7月1日に結果発表される。なお、1人につき各クール1回ずつのみ投票可能となる。
くわえて、第3クール「相剋譚」の無料一挙配信も決定した。
『週刊少年ジャンプ』で2001年から2016年まで連載していた『BLEACH』は、死神・朽木ルキアと出会い、死神の力を得た主人公・黒崎一護と、その仲間たちの活躍を描いたストーリー。
コミックスの累計発行部数は１億3000万部以上で、ゲーム化、2018年に福士蒼汰主演で実写映画化もされたほか、テレビアニメが2004年〜2012年まで放送された。最終章『千年血戦篇』のアニメは、2022年10月〜12月に第1クール、2023年7月〜9月に第2クール、2024年10月〜12月に第3クールが放送された。
『BLEACH 千年血戦篇ｰ禍進譚ｰ』では、一護は雨竜の真意を知り、互いに信じあう友として、世界を護る決意を新たにする。そして、『全知全能』をも越えた存在となったユーハバッハ。三界の存亡を懸けた壮絶な戦いは終焉へと向かい、「混沌の禍を進んだ先に待つのは絶望か希望か」死神と滅却師、千年に亘る血戦の果てを描く。
■第41話「GOD OF THUNDER」あらすじ
一護と雨竜は、友として、仲間として再び並び立つ。ユーハバッハを討つため、玉座の間へ向かう一護と織姫とチャド。一方、雨竜の前に立ちはだかるハッシュヴァルトの瞳に、王の光が妖しく灯る。城下では夜一がナックルヴァールと激突。夜一の危機に現れた浦原が、逆転の策を放つ。その頃、三界すべてに異変が走り始めていた。
■原作者・久保帯人氏
――TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』主題歌選定の意図
久保：テレビアニメ『BLEACH 千年血戦篇』の主題歌は、すべて僕がデモ段階から聴いて決めていて。シリーズを通してできるだけ新しいアーティストに担当してもらいたいという気持ちがありました。「千年血戦篇」でそのアーティストを知って、そこからファンになっていくという体験をしてほしいなという気持ちがあって選んでいるのもあります。
――jo0jiの「I-BULL」を最終クールオープニングテーマに決めた理由
久保：最終クールには、今までで一番多いくらい、本当に多くの楽曲をご提案いただいて。最終クールなので、インパクトがある曲が欲しいなと思っていました。もともとjo0jiさんの曲を聴いていて好きだったのもあるし、デモで少し引っかかる部分があったので、そこを良いものに変えていけるようなら相談したいという話をしました。
jo0jiさんから「ぜひ」とお返事をいただけたので、「ここの部分が好きです」「ここの部分が良くて」などいくつかオーダーをしたら、全然別曲ぐらいのものが上がってきて。それが本当に良くて、一発で決まったという感じです。
曲の圧がすごく強いのが気に入って、さらに会話を重ねるたびにどんどん良くなっていくので、そのたびに「やっぱりこの曲だな」っていう思いが強くなっていくっていう感じでした。
――9Lanaの「螺旋」を最終クールエンディングテーマに決めた理由
久保：最初にデモ段階で提案をいただいた中で頭一つ抜けてクオリティが高かったので、この曲はオープニング・エンディングのどちらかで必ず使うと、その段階で決めました。
そのぐらいメロディも良いし、歌詞も良いし、アレンジも良くて、曲自体すごくクオリティが高くて。どちらでも使えるけど、できればこのクオリティの曲がエンディングに使えたら僕は嬉しいなと思っていた部分がありました。イントロがすごく良くて、それが物語の終わりにすっと入ったらすごくいいだろうなと。
■オープニングテーマ担当：jo0jiコメント
『BLEACH』を観て育った身としてはこの上なくうれしかったです。最終クールの主題歌という大役を任せて頂けたことに大感謝をすると同時に、とても身が引き締まる思いで、曲作りに臨みました。立ち向かうこと、信じること、護ること、他にも色々な姿の勇気を『BLEACH』から教わりました。なので、この曲は自分なりの勇気とは何かを提示するように作りました。放送されるのが楽しみです!!
■エンディングテーマ担当：9Lana
エンディングテーマ決定のお知らせを聞いた時は、とても驚きました。同時に、"全力で歌わせていただこう"と背筋が伸び、手に汗握ったのを覚えています。『BLEACH』に音楽で携わらせていただけるということ、まだ実感が湧かず夢を見ているかのようです。一護たちが見せてくれる、葛藤を繰り返しながらも成長する逞しい姿や勇気、『BLEACH』で学んだ宝物のような感情を胸に、懸命にそして大切に歌わせていただきました。
■第3クール『BLEACH 千年血戦篇-相剋譚-』無料一挙配信スケジュール
TVer／ネットもテレ東／ABEMA／Lemino／ニコニコ生放送
▼配信スケジュール
・#27〜#33：2026年7月12日（日）深夜0：00〜2026年7月18日（土）午後11：59
・#34〜#40：2026年7月19日（日）深夜0：00〜2026年7月25日（土）午後11：59
▼ニコニコ生放送スケジュール
2026年7月25日（土）午後5：00〜午後11：00
【画像】ここまで見せるの!?公開された『BLEACH』最終クール場面カット
ビジュアルには、斬月たちが突き刺さる荒れ果てた大地と、斬月に手をかけ、片膝をつく、満身創痍な様子の黒崎一護の後ろ姿が描かれている。その上空で立ちはだかるのは、全知全能の力を持つユーハバッハの姿。いよいよ始まる最終クールでの壮絶な死闘を予感させる大迫力のビジュアルとなっている。
放送のほか、7月26日より毎週日曜正午から順次配信される。
さらに、「千年血戦篇」最終クールとなる「禍進譚」の放送を記念し、ファンが選ぶ第1クール〜第3クールの各ベストエピソードが7月4日より3週連続でテレ東系列ほかにて放送される。投票はきょう21日午後4時〜28日午後11時59分に受け付け、7月1日に結果発表される。なお、1人につき各クール1回ずつのみ投票可能となる。
くわえて、第3クール「相剋譚」の無料一挙配信も決定した。
『週刊少年ジャンプ』で2001年から2016年まで連載していた『BLEACH』は、死神・朽木ルキアと出会い、死神の力を得た主人公・黒崎一護と、その仲間たちの活躍を描いたストーリー。
コミックスの累計発行部数は１億3000万部以上で、ゲーム化、2018年に福士蒼汰主演で実写映画化もされたほか、テレビアニメが2004年〜2012年まで放送された。最終章『千年血戦篇』のアニメは、2022年10月〜12月に第1クール、2023年7月〜9月に第2クール、2024年10月〜12月に第3クールが放送された。
『BLEACH 千年血戦篇ｰ禍進譚ｰ』では、一護は雨竜の真意を知り、互いに信じあう友として、世界を護る決意を新たにする。そして、『全知全能』をも越えた存在となったユーハバッハ。三界の存亡を懸けた壮絶な戦いは終焉へと向かい、「混沌の禍を進んだ先に待つのは絶望か希望か」死神と滅却師、千年に亘る血戦の果てを描く。
■第41話「GOD OF THUNDER」あらすじ
一護と雨竜は、友として、仲間として再び並び立つ。ユーハバッハを討つため、玉座の間へ向かう一護と織姫とチャド。一方、雨竜の前に立ちはだかるハッシュヴァルトの瞳に、王の光が妖しく灯る。城下では夜一がナックルヴァールと激突。夜一の危機に現れた浦原が、逆転の策を放つ。その頃、三界すべてに異変が走り始めていた。
■原作者・久保帯人氏
――TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』主題歌選定の意図
久保：テレビアニメ『BLEACH 千年血戦篇』の主題歌は、すべて僕がデモ段階から聴いて決めていて。シリーズを通してできるだけ新しいアーティストに担当してもらいたいという気持ちがありました。「千年血戦篇」でそのアーティストを知って、そこからファンになっていくという体験をしてほしいなという気持ちがあって選んでいるのもあります。
――jo0jiの「I-BULL」を最終クールオープニングテーマに決めた理由
久保：最終クールには、今までで一番多いくらい、本当に多くの楽曲をご提案いただいて。最終クールなので、インパクトがある曲が欲しいなと思っていました。もともとjo0jiさんの曲を聴いていて好きだったのもあるし、デモで少し引っかかる部分があったので、そこを良いものに変えていけるようなら相談したいという話をしました。
jo0jiさんから「ぜひ」とお返事をいただけたので、「ここの部分が好きです」「ここの部分が良くて」などいくつかオーダーをしたら、全然別曲ぐらいのものが上がってきて。それが本当に良くて、一発で決まったという感じです。
曲の圧がすごく強いのが気に入って、さらに会話を重ねるたびにどんどん良くなっていくので、そのたびに「やっぱりこの曲だな」っていう思いが強くなっていくっていう感じでした。
――9Lanaの「螺旋」を最終クールエンディングテーマに決めた理由
久保：最初にデモ段階で提案をいただいた中で頭一つ抜けてクオリティが高かったので、この曲はオープニング・エンディングのどちらかで必ず使うと、その段階で決めました。
そのぐらいメロディも良いし、歌詞も良いし、アレンジも良くて、曲自体すごくクオリティが高くて。どちらでも使えるけど、できればこのクオリティの曲がエンディングに使えたら僕は嬉しいなと思っていた部分がありました。イントロがすごく良くて、それが物語の終わりにすっと入ったらすごくいいだろうなと。
■オープニングテーマ担当：jo0jiコメント
『BLEACH』を観て育った身としてはこの上なくうれしかったです。最終クールの主題歌という大役を任せて頂けたことに大感謝をすると同時に、とても身が引き締まる思いで、曲作りに臨みました。立ち向かうこと、信じること、護ること、他にも色々な姿の勇気を『BLEACH』から教わりました。なので、この曲は自分なりの勇気とは何かを提示するように作りました。放送されるのが楽しみです!!
■エンディングテーマ担当：9Lana
エンディングテーマ決定のお知らせを聞いた時は、とても驚きました。同時に、"全力で歌わせていただこう"と背筋が伸び、手に汗握ったのを覚えています。『BLEACH』に音楽で携わらせていただけるということ、まだ実感が湧かず夢を見ているかのようです。一護たちが見せてくれる、葛藤を繰り返しながらも成長する逞しい姿や勇気、『BLEACH』で学んだ宝物のような感情を胸に、懸命にそして大切に歌わせていただきました。
■第3クール『BLEACH 千年血戦篇-相剋譚-』無料一挙配信スケジュール
TVer／ネットもテレ東／ABEMA／Lemino／ニコニコ生放送
▼配信スケジュール
・#27〜#33：2026年7月12日（日）深夜0：00〜2026年7月18日（土）午後11：59
・#34〜#40：2026年7月19日（日）深夜0：00〜2026年7月25日（土）午後11：59
▼ニコニコ生放送スケジュール
2026年7月25日（土）午後5：00〜午後11：00
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