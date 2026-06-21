日本代表と対戦するチュニジア代表のスタメン発表！ 初戦から3名が変更
20日、FIFAワールドカップ2026のグループF・第2節でチュニジア代表vs日本代表が行われる。
3大会連続、7回目のW杯出場を果たしたチュニジア代表は初戦でスウェーデン代表に1−5で大敗。この結果を受け、サブリ・ラムーシ監督が解任され、エルヴェ・ルナール監督が招へいされた。
そうした中で迎えた日本代表戦のスターティングメンバーには、エリス・スキリ（フランクフルト／ドイツ）やハンニバル・メイブリ（バーンリー／イングランド）らが名を連ねた。なお、初戦からは3名が変更となっている。
日本代表戦に向けたチュニジア代表のスタメンは以下の通り。
■チュニジア代表 スタメン
▼GK
アイメン・ダーメン（CSスファクシャン）
▼DF
アリ・アブディ（ニース／フランス）
モンタサル・タルビ（ロリアン／フランス）
オマル・レキク（NKマリボル／スロベニア）
ディラン・ブロン（セルヴェット／スイス）
ヤン・ヴァレリー（ヤングボーイズ／スイス）
▼MF
ハンニバル・メイブリ（バーンリー／イングランド）
エリス・スキリ（フランクフルト／ドイツ）
アニス・ベン・スリマン（ノリッジ／イングランド）
▼FW
セバスティアン・トネクティ（セルティック／スコットランド）
エリアス・サード（ハノーファー／ドイツ）
■チュニジア代表 控えメンバー
▼GK
サブリ・ベン・ハッセン（エトワール・サヘル）
アブデル・ムヒブ・シャマフ（クラブ・アフリカン）
▼DF
アデム・アルス（カスムパシャ／トルコ）
レアド・シハウィ（モナスティル）
ムタズ・ネファティ（ノルシェーピン／スウェーデン）
モハメド・アミン・ベン・ハミダ（エスペランス）
▼MF
モハメド・ハジ・マフムード（ルガーノ／スイス）
ラニ・ケディラ（ウニオン・ベルリン／ドイツ）
ムルタザ・ビン・アナス（カスムパシャ／トルコ）
イスマエル・ガルビ（アウクスブルク／ドイツ）
▼FW
ハリル・アヤリ（パリ・サンジェルマン／フランス）
エリアス・アシュリ（コペンハーゲン／デンマーク）
フィラス・シャウア（クラブ・アフリカン）
ハゼム・マストゥリ（ディナモ・マハチカラ／ロシア）
ライアン・エルミ（バンクーバー・ホワイトキャップス／カナダ）
3大会連続、7回目のW杯出場を果たしたチュニジア代表は初戦でスウェーデン代表に1−5で大敗。この結果を受け、サブリ・ラムーシ監督が解任され、エルヴェ・ルナール監督が招へいされた。
そうした中で迎えた日本代表戦のスターティングメンバーには、エリス・スキリ（フランクフルト／ドイツ）やハンニバル・メイブリ（バーンリー／イングランド）らが名を連ねた。なお、初戦からは3名が変更となっている。
■チュニジア代表 スタメン
▼GK
アイメン・ダーメン（CSスファクシャン）
▼DF
アリ・アブディ（ニース／フランス）
モンタサル・タルビ（ロリアン／フランス）
オマル・レキク（NKマリボル／スロベニア）
ディラン・ブロン（セルヴェット／スイス）
ヤン・ヴァレリー（ヤングボーイズ／スイス）
▼MF
ハンニバル・メイブリ（バーンリー／イングランド）
エリス・スキリ（フランクフルト／ドイツ）
アニス・ベン・スリマン（ノリッジ／イングランド）
▼FW
セバスティアン・トネクティ（セルティック／スコットランド）
エリアス・サード（ハノーファー／ドイツ）
■チュニジア代表 控えメンバー
▼GK
サブリ・ベン・ハッセン（エトワール・サヘル）
アブデル・ムヒブ・シャマフ（クラブ・アフリカン）
▼DF
アデム・アルス（カスムパシャ／トルコ）
レアド・シハウィ（モナスティル）
ムタズ・ネファティ（ノルシェーピン／スウェーデン）
モハメド・アミン・ベン・ハミダ（エスペランス）
▼MF
モハメド・ハジ・マフムード（ルガーノ／スイス）
ラニ・ケディラ（ウニオン・ベルリン／ドイツ）
ムルタザ・ビン・アナス（カスムパシャ／トルコ）
イスマエル・ガルビ（アウクスブルク／ドイツ）
▼FW
ハリル・アヤリ（パリ・サンジェルマン／フランス）
エリアス・アシュリ（コペンハーゲン／デンマーク）
フィラス・シャウア（クラブ・アフリカン）
ハゼム・マストゥリ（ディナモ・マハチカラ／ロシア）
ライアン・エルミ（バンクーバー・ホワイトキャップス／カナダ）