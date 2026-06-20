かつて一世を風靡（ふうび）した人に迫る「あの歴代さんは今？衝撃のイッキ見映像ＳＨＯＷ」が、２１日午後６時半からテレビ東京系で放送される。

同番組は一世を風靡した“歴代”の人物たちの衝撃の現在の姿を追いかける“イッキ見”ビフォー・アフター映像ＳＨＯＷ。ＭＣを霜降り明星・せいやが務め、ぐんま大使・中山秀征、戦隊シリーズ出演者・ホラン千秋ら“歴代”の人物たちをゲストに迎えて、今に迫る。

“歴代”の宝くじ高額当選者、ビリーズブートキャンプ・ビリー隊長ほか、“歴代”ダイエット指導者の現在に迫る。他にも２００２年に多摩川に突如出現した「タマちゃん」や、直立するレッサーパンダ「風太」など、かつて大フィーバーした“歴代”激カワ動物をはじめ、ドジャース・大谷翔平から高校時代にホームランを打った“歴代”伝説の球児たちの衝撃の今など驚きの事実が続々と明かされる。

◆霜降り明星・せいや「昔の映像を見てあの人は今…みたいな企画はよくあるんですけどあの人は今どころか、歴代、その間にもたくさん人がいるし歴史をみることができたのがめっちゃ楽しかったです。そしてみんなまだまだ現役ですね！歴代の宝くじ当せん者とか切り口が独特できっと気になる人が出てくると思うので是非観てください！」