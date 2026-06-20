大きめの水玉が大人かわいい！【GU】2990円「ドットスカート」でつくる40代の洗練夏コーデ
【GU】ほんのり甘め！ 大人かわいい「初夏スタイル」に注目今夏のトレンドをさりげなく取り入れたいなら、ボトムスからアプローチするのがおすすめです。
今回は、存在感のあるドット柄が大人かわいい「GUのサテンドットフレアスカート」をピックアップ。アラフォー世代が垢抜けて見える、旬の甘めコーデをご紹介します。
大きめの水玉が大人かわいい！「ドットスカート」
「サテンドットフレアスカート」（税込2990円）は、この夏のトレンドであるドット柄を取り入れた存在感のあるアイテム。大きめのドット柄は、シンプルなトップスを合わせるだけでも華やかに見えるのがメリットです。
ウエストは楽ちんなゴム仕様で、カラバリは写真のブラック、オフホワイトの2色です。
写真のトップスは、GUの「リブボートネックT」のグレー。全体をモノトーン配色にまとめることで、洗練された大人の甘めコーデが完成です。
トレンドのドット柄もモノトーンで取り入れれば、派手になり過ぎず大人っぽく着こなせます。
旬のドット柄を大人っぽく楽しめる「サテンドットフレアスカート」のコーデ、ぜひ参考にしてみてくださいね。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)