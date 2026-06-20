フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が２０日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日は「黄金コンビ」。プロ野球・日本ハムの先輩、後輩で糸井嘉男氏、中田翔氏が登場。糸井氏は６年連続３割２０盗塁。中田氏は通算３０９本塁打のスラッガーとして、ともに主力として活躍した。

糸井氏は、中田氏の入団当時の印象を聞かれ「もう、見たまんまですよ…。『来た…。これ、ガキ大将が来たで…』みたいな。ふてぶてしかったですねぇ…。当時は」と振り返った。

糸井氏は「外野手同士なんですけど。一切、ボールを捕りに来ないんですよ。僕がセンター、（中田氏が）レフトやったんですよ。彼の守備範囲は、もう畳一畳ぐらいですよ」と笑わせた。

中田氏は「だって…。（糸井氏は）守備範囲めちゃくちゃ広いんですよ。足も速いし。守備範囲広い人が取るのが当たり前なんじゃないですか…？僕の仕事は打って点を入れてチームを勝利に導く。（糸井氏は）守備っす。守備と走る人だと思ってたんで」と明かした。

浜田が「いや（糸井氏も）打つやん！」と爆笑すると、糸井氏は「（中田氏の）近くまで一生懸命に走って捕ったら。しっかり言ってくれました。『ナイスぅー！』って」と振り返って爆笑させていた。