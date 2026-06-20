超特急ハル、2000円ガチャに使った驚きの金額とは「とりあえず財布にあるの全部いってみよう」
【モデルプレス＝2026/06/20】超特急のハル（柏木悠）が19日、アロハ（高松アロハ ※「高」は正式には「はしごだか」）とともに、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。“ツイてない”エピソードを明かした。
【写真】超特急メンバーにそっくりな女性アイドル
この日、2人は「最近ツイてない」と思った出来事についてトーク。普段から物欲がないというハルは「最近『大人になったな』って思うことがまずありまして」と語り始め、「『2000円ガチャの当たり引きてぇ！』と思って」と友人で同じ事務所に所属する7人組オルタナティブ歌謡舞踊集団・龍宮城の冨田侑暉とともに1回2000円のガチャに挑戦したと話した。
1回目はハズレだったことから「とりあえず財布にあるの全部いってみよう」と6000円で3回ガチャを回したものの当たりは出なかったとハル。そこで「向かい側にコンビニがあって、下ろせって意味なのかなって感じてしまって、2万円下ろしまして」とお金を下ろして再び挑戦したのだという。すると、気がつけば「2万円なくなってました」と口に。結局、冨田と合わせて「2人で6万円使った」と告白した。
ガチャを回し終え、帰り際に「店員さんに言われたんすよ。『昨日、当たり出たんすよね』って」と言われてしまったと振り返り、悔しさをにじませつつ「お店を黒字にできたなら満足です」と強がりを口にして、アロハを笑わせていた。（modelpress編集部）
情報：FM大阪
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◆超特急ハル「大人になったな」と思ったこと告白
この日、2人は「最近ツイてない」と思った出来事についてトーク。普段から物欲がないというハルは「最近『大人になったな』って思うことがまずありまして」と語り始め、「『2000円ガチャの当たり引きてぇ！』と思って」と友人で同じ事務所に所属する7人組オルタナティブ歌謡舞踊集団・龍宮城の冨田侑暉とともに1回2000円のガチャに挑戦したと話した。
◆超特急ハル、龍宮城・冨田侑暉とガチャに挑戦
1回目はハズレだったことから「とりあえず財布にあるの全部いってみよう」と6000円で3回ガチャを回したものの当たりは出なかったとハル。そこで「向かい側にコンビニがあって、下ろせって意味なのかなって感じてしまって、2万円下ろしまして」とお金を下ろして再び挑戦したのだという。すると、気がつけば「2万円なくなってました」と口に。結局、冨田と合わせて「2人で6万円使った」と告白した。
ガチャを回し終え、帰り際に「店員さんに言われたんすよ。『昨日、当たり出たんすよね』って」と言われてしまったと振り返り、悔しさをにじませつつ「お店を黒字にできたなら満足です」と強がりを口にして、アロハを笑わせていた。（modelpress編集部）
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