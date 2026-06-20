マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は、史上最高のスパイダーマン映画になっている──。主演のトム・ホランドが自信をもって豪語した。

米に登場したホランドは、2026年4月、本作の追加撮影現場にて、「すでにこの映画は、僕たちによる史上最高のスパイダーマン映画です」と語った。以前にもいるように、この追加撮影はヴィランのストーリーを練り上げ、ジョークを盛り込むために実施されたもの。同時期の取材にて、ホランドは「この映画は今のままでも十分成立している」と述べていた。

本作のプロットはいまだ謎に包まれているところが大きい。『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）の出来事から4年、人々の記憶から己の存在を消したピーター・パーカーは、孤独に犯罪と戦う日々を過ごしていたが、やがて驚くべき身体的変異が起こる。そのころ、街では不可解な犯罪が頻発し──。

「この映画はまさにミステリーです」とホランドは言う。「映画の大部分において、スパイダーマンでさえ戸惑い、途方に暮れています。“いったい何が起こっているんだ？”と。探偵映画のように感じてもらえる方法を探っているところです」。

スパイダーマンの前に立ちはだかるであろう、「ストレンジャー・シングス 未知の世界」のセイディー・シンクが演じる新キャラクターについても、現時点ではほとんど情報が明かされていない。彼女がヴィランなのか、それとも別の黒幕がいるのかもわかっていないのだ。この謎に迫っていくこと自体が、ひとつのミステリーとして設計されている可能性も高い。

監督は『シャン・チー／テン・リングスの伝説』（2022）のデスティン・ダニエル・クレットン。脚本はMCU版『スパイダーマン』3部作のクリス・マッケナ＆エリック・ソマーズと、『チャレンジャーズ』（2024）のジャスティン・クリツケスが執筆した。

映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は、2026年7月31日（金）日米同時公開。

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