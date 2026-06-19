「ロッテ８−５楽天」（１９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

吉井新監督を迎えての初戦は逆転負け。４連敗で借金は今季ワーストを更新する１８となった。

継投が裏目に出た。同点で迎えた六回、２番手・鈴木翔が２死から四球、安打、四球で満塁のピンチを招き打席に愛斗を迎えると、柴田にスイッチした。自らマウンドに渡り、ボールを手渡して「思い切り行け」と鼓舞。だが、フルカウントから投じた直球は左翼席に消える満塁弾となった。

「（カウント）３ー２になったんで向こうも真っすぐ１本で（待って）。しかも一番、愛斗が打ちやすいコースに行っちゃったんで。思い切りいったとしても一番確率のいいところに投げられるように。そこがゲームでできる様になったらもっといい投球ができると思う。しっかり伝えていきたい」と振り返った。

敵地となったＺＯＺＯマリンでのロッテ戦。練習前にはグラウンド内を歩き回って選手個々とあいさつし、言葉を交わした。「ほとんど『初めまして』だったと思うんで。これからしっかりコミュニケーションとっていきたい」。ロッテファンからも声を掛けられ、手を振って応えた。「みんな声かけてくれたんで、嬉しかったです」と笑顔を見せていた。

この日は８番・遊撃に２０歳のワォーターズを今季２度目のスタメン起用。七回には２２歳の泰を今季２度目のマウンドに送った。「若い選手もある程度のプレッシャーの中でプレーしていかないと育たないんで。今日はそういう意味で２人ともよく頑張ったと思います」とその意図を語った。

初陣は黒星スタート。それでも「可能性を持っている選手、たくさんいると思っています。これからのチームだと思ってます」と期待をかける。選手に伝えたいこととして、「勝ちにこだわって、前のめりに頑張ってほしい」。再建へ、一歩ずつ進んで行く。