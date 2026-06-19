伊藤かずえ、人気ドライブ動画終了へ NHKに何者かが意見「私のsnsに直接言ってください」
女優の伊藤かずえが19日にXを更新し、自身の公式YouTubeチャンネル上にこれまで投稿してきたドライブトークの動画について、現在収録分を最後に終了すると発表した。
【写真】レストアからまもなく5年が経過する伊藤かずえのシーマ
1999年から乗り続けていた日産のシーマを、2021年にレストアしていた伊藤。この日Instagramの方で、レストアからもうすぐ5年が経過することを報告すると、ファンからは「シーマ、最高です」「凄いです 大切にされてますね」「シーマやっぱりカッコいい」などの声が集まっていた。
一方、Xの方で伊藤は「私がYouTubeでドライブトークしているのは違反なんですか？NHKに意見した人がいるようですが、これは私の問題なので私のsnsに直接言ってください」と呼びかけるとともに「これまで撮影したものはアップしますが、これからはドライブトークはやりません」と発表した。
伊藤はこれまで公式YouTubeチャンネル「やっちゃえ伊藤かずえ」の方で、愛車シーマを運転する様子を助手席側に固定したカメラで撮影する動画を公開。ゲストを乗せてトークを繰り広げる回もあり、旧友である俳優・小沢仁志を乗せた回は、再生回数100万回を超えるなど、人気を誇っている。
一見、何の問題もない内容に見えるが…。伊藤の投稿にコメント欄の方では擁護の声が相次ぎ、「YouTube見ました、GoProを固定しての 撮影なので、何も問題はないと思います」「違反ではありませんので続けてほしいです」といった声が届いたほか、「クレーマーに達成感を与えないでください！味を占めてクレームがエスカレートします」といった意見も寄せられている。
■伊藤かずえ（いとう かずえ）
1966年12月7日生まれ。神奈川県出身。1978年7月、神奈かずえの芸名で歌手デビュー。1981年、映画『燃える勇者』で真田広之とダブル主演を果たす。また80年代には数多くの大映ドラマに出演。TBS系で放送された『不良少女とよばれて』『スクール☆ウォーズ』『乳姉妹』で主要キャラクターを演じると1985年放送の『ポニーテールはふり向かない』で主演を務めた。以降、数々のテレビドラマに出演し、2022年には自身のYouTubeチャンネルを開設した。
引用：「伊藤かずえ」X（@SaryYuu）
【写真】レストアからまもなく5年が経過する伊藤かずえのシーマ
1999年から乗り続けていた日産のシーマを、2021年にレストアしていた伊藤。この日Instagramの方で、レストアからもうすぐ5年が経過することを報告すると、ファンからは「シーマ、最高です」「凄いです 大切にされてますね」「シーマやっぱりカッコいい」などの声が集まっていた。
伊藤はこれまで公式YouTubeチャンネル「やっちゃえ伊藤かずえ」の方で、愛車シーマを運転する様子を助手席側に固定したカメラで撮影する動画を公開。ゲストを乗せてトークを繰り広げる回もあり、旧友である俳優・小沢仁志を乗せた回は、再生回数100万回を超えるなど、人気を誇っている。
一見、何の問題もない内容に見えるが…。伊藤の投稿にコメント欄の方では擁護の声が相次ぎ、「YouTube見ました、GoProを固定しての 撮影なので、何も問題はないと思います」「違反ではありませんので続けてほしいです」といった声が届いたほか、「クレーマーに達成感を与えないでください！味を占めてクレームがエスカレートします」といった意見も寄せられている。
■伊藤かずえ（いとう かずえ）
1966年12月7日生まれ。神奈川県出身。1978年7月、神奈かずえの芸名で歌手デビュー。1981年、映画『燃える勇者』で真田広之とダブル主演を果たす。また80年代には数多くの大映ドラマに出演。TBS系で放送された『不良少女とよばれて』『スクール☆ウォーズ』『乳姉妹』で主要キャラクターを演じると1985年放送の『ポニーテールはふり向かない』で主演を務めた。以降、数々のテレビドラマに出演し、2022年には自身のYouTubeチャンネルを開設した。
引用：「伊藤かずえ」X（@SaryYuu）