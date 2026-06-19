社会人チームの日本一を決める都市対抗野球の2次予選 東北大会は、19日が2日目です。



県第1代表、にかほ市のTDKと第2代表、秋田市のJR秋田が、いずれも2回戦で宮城代表と対戦しました。

19日が初戦のTDKは、3回に打線がつながり、1番・青木や2番・北畠のタイムリーヒットなどで、宮城第4代表のマルハン北日本カンパニーから3点を先制しました。





しかし、6回に同点に追いつかれると、その後、試合は延長に入りました。ノーアウト2塁1塁から始まるタイブレークで、TDKは犠牲フライで1点を勝ち越しましたが、その裏、押し出しのデッドボールとフォアボールでサヨナラ負けを喫しました。

19日の1回戦で快勝した秋田市のJR秋田は、優勝候補、宮城第1代表のJR東日本東北と対戦しました。



3点を追うJR秋田は3回、2番・高橋のタイムリーで1点を返します。



しかし、その後、投手陣が相手打線を抑えられず、失点を重ね、8回コールドで敗れました。

県勢2チームは第2代表トーナメント、敗者復活トーナメントにまわります。



20日の1回戦で、TDKは福島のエフコムBCと、JR秋田は山形のBネット山形と対戦します。



※6月19日午後6時15分のABS news every.でお伝えします