『魔術を極めて旅に出た転生エルフ、持て余した寿命で生ける伝説となる』来年放送 PV解禁で出演は山下大輝・菱川花菜
テレビアニメ『魔術を極めて旅に出た転生エルフ、持て余した寿命で生ける伝説となる』（転生エルフ）が2027年に放送されることが決定した。あわせてティザービジュアル、ティザーPV、メインキャスト情報が公開された。
【動画】面白そう！公開された『転生エルフ』PV
生きた証を残すために旅に出る転生エルフ・リースを山下大輝、リースが旅の中で出会う少女・ミノリを菱川花菜が演じる。
■キャスト
リース：山下大輝
ミノリ：菱川花菜
■スタッフ
原作：「魔術を極めて旅に出た転生エルフ、持て余した寿命で生ける伝説となる」（スターツ出版「comicグラスト」連載）
作者：榊原モンショー 作画：kanco
監督・シリーズ構成：稲葉友紀
アニメーション制作：studioぱれっと
■イントロダクション
転生したらエルフだった――
突然の事故で平凡な人生を終え、1000年の寿命を持つエルフに転生したリース。悔いのない人生を送るため、生きた証を残そうと旅に出たリースは、かつて命を救った一人の少女と再び出会う――
エルフに転生した青年の出会いと別れの旅を描く異世界ファンタジー
【動画】面白そう！公開された『転生エルフ』PV
生きた証を残すために旅に出る転生エルフ・リースを山下大輝、リースが旅の中で出会う少女・ミノリを菱川花菜が演じる。
■キャスト
リース：山下大輝
ミノリ：菱川花菜
原作：「魔術を極めて旅に出た転生エルフ、持て余した寿命で生ける伝説となる」（スターツ出版「comicグラスト」連載）
作者：榊原モンショー 作画：kanco
監督・シリーズ構成：稲葉友紀
アニメーション制作：studioぱれっと
■イントロダクション
転生したらエルフだった――
突然の事故で平凡な人生を終え、1000年の寿命を持つエルフに転生したリース。悔いのない人生を送るため、生きた証を残そうと旅に出たリースは、かつて命を救った一人の少女と再び出会う――
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