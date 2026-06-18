高橋一生×斎藤工×水上恒司『犯罪者』 青木崇高・MEGUMIら追加キャスト第2弾発表
高橋一生、斎藤工、水上恒司がトリプル主演する7月17日配信スタートのPrime Originalドラマ『犯罪者』より、物語を大きく動かしていく追加キャスト第2弾が発表。青木崇高、MEGUMI、マギー、ダンカン、佐野玲於、岩城星那（LIL LEAGUE）の出演が明らかになった。
【写真】交錯する人間関係を一挙整理！ Prime Originalドラマ『犯罪者』相関図
本作は、テレビドラマ『相棒』シリーズで脚本を手がける太田愛の同名小説を実写化。警察、政治、巨大企業、そして過去が複雑に絡み合う群像劇と、時系列が交錯する重層的な構造、さらに圧倒的なスケールで描かれるスペクタクルな展開から、“映像化困難”と言われ続けてきた衝撃作が、『エゴイスト』で高い評価を受けた松永大司監督によって映像化される。
鑓水の元同僚で東亜テレビのディレクター・小田嶋康介を演じるのは、『るろうに剣心』シリーズや『龍馬伝』などで圧倒的な存在感を放ち、数々の作品で確かな演技力を発揮してきた青木崇高。
青木は「1シーン1シーン役者と真摯に向き合い、その『存在』に至るまで決して妥協しない。そんな現場は意外なほど豊かなドラマ制作の楽しさに満ちあふれている。私自身もっと長く身を置いていたいと思える現場だった。こうした『存在』を積み重ねて作られたドラマ『犯罪者』、ぜひ多くの方にご覧になって欲しい」とコメントを寄せた。
メルトフェイス症候群全国連絡会代表・山科早季子役には、『零落』や『愛にイナズマ』などでリアルな人物像を体現し、近年はプロデューサーとしても活躍の幅を広げるMEGUMIが扮する。
MEGUMIは「尊敬する松永監督から、初心に立ち返るような演出を受け、役者としてまだまだ向き合うべきこと、挑戦すべきことがたくさんあると身が引き締まりました。共演者の皆さんも同じ想いで、素晴らしい緊張感の中、真摯に芝居と向き合っておられ、その熱量が現場全体を包んでいました。松永監督の持つ強いエネルギーに共鳴したチームが、一つひとつ丁寧に積み重ねながら作り上げた作品です。ぜひご覧ください！」と作品への思いを語った。
さらに、相馬（高橋）の上司で深大寺署係長・上枝昭次を、『99.9-刑事専門弁護士- THE MOVIE』や『燃えよ剣』などで印象的な演技を見せてきたマギーが演じる。署内で孤立しながらも、相馬に投げかける“ある言葉”によって物語を大きく動かしていく生活安全課の刑事・平山啓二役には、多方面で活躍しながら俳優としても高い評価を得るダンカン。刑事への昇進を心待ちにする巡査長・秋津信義には、『GTO』や『ハナレイ・ベイ』などでドラマ・映画と活躍の幅を広げる佐野玲於が扮する。
また、面倒見のいい修司の先輩・下田祥太を演じるのは、ダンス・ボーカル・ラップをこなす6人組グループ「LIL LEAGUE」のリーダーを務め、本作が映像作品初出演となる岩城星那（LIL LEAGUE）。
Prime Originalドラマ『犯罪者』は、Prime Videoにて7月17日より世界独占配信。
※青木崇高、MEGUMIのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■青木崇高（小田嶋康介役）
役を見つめ、深く掘り下げ、丁寧に身に染み込ませることでようやく自然に「存在」へと到達する。近年の日本の作品ではそうした「存在」があまり感じられないことがある。しかし松永大司監督の現場は違う。1シーン1シーン役者と真摯に向き合い、その「存在」に至るまで決して妥協しない。そんな現場は意外なほど豊かなドラマ制作の楽しさに満ちあふれている。私自身もっと長く身を置いていたいと思える現場だった。こうした「存在」を積み重ねて作られたドラマ『犯罪者』、ぜひ多くの方にご覧になって欲しい。
■MEGUMI（山科早季子役）
その瞬間には何も変わらなくても、誰かが投じたその石は、やがて誰かに拾い上げられ、その先の未来を変えていくのかもしれない。そんな一筋の光のような物を感じる作品でした。
私自身、尊敬する松永監督から、初心に立ち返るような演出を受け、役者としてまだまだ向き合うべきこと、挑戦すべきことがたくさんあると身が引き締まりました。
共演者の皆さんも同じ想いで、素晴らしい緊張感の中、真摯に芝居と向き合っておられ、その熱量が現場全体を包んでいました。
松永監督の持つ強いエネルギーに共鳴したチームが、一つひとつ丁寧に積み重ねながら作り上げた作品です。ぜひご覧ください！
【写真】交錯する人間関係を一挙整理！ Prime Originalドラマ『犯罪者』相関図
本作は、テレビドラマ『相棒』シリーズで脚本を手がける太田愛の同名小説を実写化。警察、政治、巨大企業、そして過去が複雑に絡み合う群像劇と、時系列が交錯する重層的な構造、さらに圧倒的なスケールで描かれるスペクタクルな展開から、“映像化困難”と言われ続けてきた衝撃作が、『エゴイスト』で高い評価を受けた松永大司監督によって映像化される。
青木は「1シーン1シーン役者と真摯に向き合い、その『存在』に至るまで決して妥協しない。そんな現場は意外なほど豊かなドラマ制作の楽しさに満ちあふれている。私自身もっと長く身を置いていたいと思える現場だった。こうした『存在』を積み重ねて作られたドラマ『犯罪者』、ぜひ多くの方にご覧になって欲しい」とコメントを寄せた。
メルトフェイス症候群全国連絡会代表・山科早季子役には、『零落』や『愛にイナズマ』などでリアルな人物像を体現し、近年はプロデューサーとしても活躍の幅を広げるMEGUMIが扮する。
MEGUMIは「尊敬する松永監督から、初心に立ち返るような演出を受け、役者としてまだまだ向き合うべきこと、挑戦すべきことがたくさんあると身が引き締まりました。共演者の皆さんも同じ想いで、素晴らしい緊張感の中、真摯に芝居と向き合っておられ、その熱量が現場全体を包んでいました。松永監督の持つ強いエネルギーに共鳴したチームが、一つひとつ丁寧に積み重ねながら作り上げた作品です。ぜひご覧ください！」と作品への思いを語った。
さらに、相馬（高橋）の上司で深大寺署係長・上枝昭次を、『99.9-刑事専門弁護士- THE MOVIE』や『燃えよ剣』などで印象的な演技を見せてきたマギーが演じる。署内で孤立しながらも、相馬に投げかける“ある言葉”によって物語を大きく動かしていく生活安全課の刑事・平山啓二役には、多方面で活躍しながら俳優としても高い評価を得るダンカン。刑事への昇進を心待ちにする巡査長・秋津信義には、『GTO』や『ハナレイ・ベイ』などでドラマ・映画と活躍の幅を広げる佐野玲於が扮する。
また、面倒見のいい修司の先輩・下田祥太を演じるのは、ダンス・ボーカル・ラップをこなす6人組グループ「LIL LEAGUE」のリーダーを務め、本作が映像作品初出演となる岩城星那（LIL LEAGUE）。
Prime Originalドラマ『犯罪者』は、Prime Videoにて7月17日より世界独占配信。
※青木崇高、MEGUMIのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■青木崇高（小田嶋康介役）
役を見つめ、深く掘り下げ、丁寧に身に染み込ませることでようやく自然に「存在」へと到達する。近年の日本の作品ではそうした「存在」があまり感じられないことがある。しかし松永大司監督の現場は違う。1シーン1シーン役者と真摯に向き合い、その「存在」に至るまで決して妥協しない。そんな現場は意外なほど豊かなドラマ制作の楽しさに満ちあふれている。私自身もっと長く身を置いていたいと思える現場だった。こうした「存在」を積み重ねて作られたドラマ『犯罪者』、ぜひ多くの方にご覧になって欲しい。
■MEGUMI（山科早季子役）
その瞬間には何も変わらなくても、誰かが投じたその石は、やがて誰かに拾い上げられ、その先の未来を変えていくのかもしれない。そんな一筋の光のような物を感じる作品でした。
私自身、尊敬する松永監督から、初心に立ち返るような演出を受け、役者としてまだまだ向き合うべきこと、挑戦すべきことがたくさんあると身が引き締まりました。
共演者の皆さんも同じ想いで、素晴らしい緊張感の中、真摯に芝居と向き合っておられ、その熱量が現場全体を包んでいました。
松永監督の持つ強いエネルギーに共鳴したチームが、一つひとつ丁寧に積み重ねながら作り上げた作品です。ぜひご覧ください！