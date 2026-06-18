明日の『風、薫る』“りん”見上愛、“虎太郎”小林虎之介と再会も“シマケン”佐野晶哉と鉢合わせ
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第12週「旅立ち」（第60回）が6月19日に放送される。
【写真】シマケン（佐野晶哉）が2人と鉢合わせ『風、薫る』第60回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第60回あらすじ
長屋に空きがなく、直美は一時的に一ノ瀬家に身を寄せることになる。そこに虎太郎（小林虎之介）が訪れ、りんや美津（水野美紀）は再会を喜ぶ。
その後、りんが虎太郎と団子屋で近況を語り合っていると、偶然シマケン（佐野晶哉）が現れる…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】シマケン（佐野晶哉）が2人と鉢合わせ『風、薫る』第60回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第60回あらすじ
長屋に空きがなく、直美は一時的に一ノ瀬家に身を寄せることになる。そこに虎太郎（小林虎之介）が訪れ、りんや美津（水野美紀）は再会を喜ぶ。
その後、りんが虎太郎と団子屋で近況を語り合っていると、偶然シマケン（佐野晶哉）が現れる…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。