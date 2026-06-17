◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組 アルゼンチン３―０アルジェリア（１６日、カンザスシティー競技場）

メッシがまた伝説を作った。史上最多６度目の出場となったアルゼンチン（ＦＩＦＡランク１位）のＦＷリオネル・メッシ（３８）が、Ｊ組の初戦・アルジェリア（同２８位）でハットトリックを達成。史上３チーム目の２連覇を狙うチームを３―０の白星発進に導いた。Ｗ杯で初のハットトリックで大会通算１６得点とし、元ドイツ代表ＦＷクローゼの持つ最多得点記録に並んだ。３８歳での１試合３得点は、２０１８年ロシアＷ杯で記録したポルトガル代表ＦＷクリスティアーノ・ロナウドの３３歳１３０日を抜いて最年長記録となった。

アルゼンチンは特殊なチームだ。運動量が少ない選手、献身性に難ありの選手は、どれだけの技術を持っていてもメンバーに入れない。メッシがいるからだ。

メッシは守備をしない。なぜならそれが、最も勝つ確率が高い戦法だからだ。守備時にメッシにエネルギーを使わせず、その他９人が献身的にボールを追い、奪い、メッシにつなぐ。そして最後にメッシが仕留める。ハイリスクだが、メッシは結局ゴールを決めるので、チームとしての“収支”はプラスになる。

この破天荒な勝利の方程式で、２２年カタール大会では頂点に立った。「メッシ親衛隊」とも呼ばれる選手たちの頑張りがゴールと勝利に直結する。メッシの得点を巻き戻すと、歯を食いしばりながらピッチで戦う親衛隊の姿が確認できる。

カンザスシティーで１１日に行われたアルゼンチンの練習を取材した。カタールＷ杯では決勝を含む６試合を取材し、メッシの挙動を追い続けたが、３年半ぶりに見たメッシは少し笑顔が増えたような気がした。試合後の「今の自分が経験していることはボーナスのようなもの」というコメントからも、余裕を感じる。

過去５回のＷ杯では、母国を「優勝させなければいけない」というプレッシャーと闘っていた。優勝を経験し、義務感からも解放された部分もあるはずだ。キャリア最後のＷ杯になるであろう今大会は、サッカーを存分に楽しむメッシ（と、驚異の献身性を発揮する親衛隊）が見られそうだ。（２２年カタール大会アルゼンチン担当＝岡島 智哉）