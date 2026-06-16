俳優三浦翔平（38）が16日、都内で「TOMMY HILFIGER−SUMMER 2026 EVENT“On Deck With The Hilfiger”」に登壇した。

TOMMY HILFIGERの藍色のジャケットに袖を通し、夏仕様で登場すると「着やすさ、楽ちんさを重視しています」と暑い季節のファッションを解説。自身は「TPOには合わせますがTシャツが多いです。白シャツ1枚、ワンポイントがあるTシャツも好きです」とこだわりを話した。

夏の楽しみはずばり「サーフィンですね」。夏に限らず楽しんでいるとしつつ、「自分の軸がぶれ始めた時、海に行って波を待つ時間は自然と一体になることでのデトックスになる。波に乗ってるときも楽しいけど、波を待っている時も自然を感じて、生かされているなと思います」とあふれる愛を語った。

幼い頃初めて入った海は「父親の地元、岩手県釜石市の海です。今は砂浜もないんですけど…」といい、「あの海で遊んだ感覚は今でも覚えています。その思いを息子にも感じさせたいので、海に連れて行きます」と自身の原体験を継承していく強い思いを見せた。