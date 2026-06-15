世界が最も愛するクィア・ホッケードラマ『ヒーテッド・ライバルリー』配信日が決定！

U-NEXT（ユーネクスト）にて、世界各国で社会現象を巻き起こしたカナダ発のスポーツロマンスドラマ『ヒーテッド・ライバルリー』が、2026年8月28日（金）より独占配信されることが明らかになった。



SNSを起点に世界的大ヒット！HBO Maxで歴代最高の視聴記録を樹立

「世界が最も愛するクィア・ホッケードラマ」と評され、すでにシーズン2の制作もしている本作。2025年11月に配信が開始されると、SNSを中心に口コミが急速に広がり、ファン層を着実に拡大した。またデュア・リパ、セレーナ・ゴメス、シンシア・エリヴォ、エルトン・ジョンといった世界的著名人が作品に言及したことでも話題を呼んだ。

作品の人気は数字にも表れており、米国での1話あたりの平均視聴者数は1,060万人を記録。最終話は初回配信週と比べて300パーセント以上も視聴者数を伸ばし、HBO Maxで配信されている外部調達作品としては歴代最高の視聴記録を樹立した。批評面でも評価は高く、米大手レビューサイト・Rotten Tomatoesの批評家スコアは96パーセントを獲得している。

日本国内でも配信前から注目が高まっており、2026年のU-NEXT会員向け海外ドラマ配信リクエストでは年間最多を記録。配信決定を告知した公式Xの投稿は約78万インプレッション、6,000件以上の「いいね」、約3,600件のリポストを集めた。

アイスホッケー界でライバルとして戦い続けた二人の秘密の恋

本作は、カナダの作家レイチェル・リードによるベストセラー小説「Game Changers」シリーズの第2作を原作としたドラマだ。

舞台は北米プロアイスホッケーリーグ・MLH。氷上で最大のライバルとして火花を散らす二人のスター選手--カナダ代表のシェーン・ホランダーと、ロシア出身のイリヤ・ロザノフが、10代のルーキー時代から約8年にわたり、人目を忍んで惹かれ合っていく姿を描く。

プロとしての重圧、国籍の壁、家族との確執、そして秘密の関係を守り続けることの限界。愛と葛藤の果てに、二人はどんな未来を選ぶのか--その繊細で情熱的な物語が、世界中の視聴者を惹きつけている。

作品人気を追い風に主役キャストが世界的スターへ！聖火ランナーにも抜擢

作品の人気は、主演二人の注目度も押し上げている。シェーン・ホランダー役のハドソン・ウィリアムズと、イリヤ・ロザノフ役のコナー・ストーリーの二人は、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックの聖火リレーに、聖火ランナーとして参加した。劇中で“氷上のスター”を演じた二人が現実のオリンピックで聖火をつなぐ姿は、世界中のファンの間で大きな話題を呼んだ。

また、2026年のゴールデングローブ賞にプレゼンターとして登壇したほか、アメリカを代表する長寿バラエティ番組「サタデー・ナイト・ライブ」にも出演。さらにファッション分野でも、世界的ラグジュアリーブランドとのパートナーシップやキャンペーン出演が相次ぎ、活躍の場を広げている。

U-NEXTでは日本語吹替キャストを近日発表予定だ。配信に向けてますます盛り上がりを見せる本作の続報に、ぜひ期待してほしい。

『ヒーテッド・ライバルリー』配信情報

『ヒーテッド・ライバルリー』はU-NEXTにて2026年8月28日（金）に第1話配信開始。以降毎週1話ずつ配信。（全6話、字吹同時配信）

（海外ドラマNAVI）

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