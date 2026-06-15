流れを変えた75分の“三枚替え”。新たに生まれた右サイドのユニットが、オランダ守備陣に継続的な負荷を与え続けた【Ｗ杯】

流れを変えた75分の“三枚替え”。新たに生まれた右サイドのユニットが、オランダ守備陣に継続的な負荷を与え続けた【Ｗ杯】