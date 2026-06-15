

山下智久

ブルガリ アンバサダーの山下智久が、メゾンの新たな旗艦店のオープンを記念し、「ブルガリ 心斎橋」へ来場し、クラフツマンシップ、アート、そしてイタリアの神髄が織りなす魅惑的な世界を体験した。

【写真】山下智久「ブルガリ 心斎橋」でクラフツマンシップを堪能

壮麗なローマのハイジュエラーであるブルガリは、活気あふれる大阪・心斎橋の中心地に「ブルガリ心斎橋」を6月13日にオープンした。メゾンの美学を体現したこの新たなる店舗は、ローマの豊かな伝統とモダニティがシームレスに融合しており、メゾンが持つ活気に満ちたスプリッツを体現している。店内を巡りながら、ジュエリー、時計、レザーアクセサリーや、それらに息づく卓越したイタリアのクラフツマンシップを堪能してもらい、さらにイタリア、日本、そしてブルガリへの賛美に溢れるアート作品を通じて、メゾンの世界観をあますなくことなく体験できる。

■山下智久コメント

『ブルガリ 心斎橋』のオープンに心よりお祝い申し上げます。ローマの美意識と大阪のエネルギーが見事に融合した、アートを鑑賞しながらメゾンのクラフツマンシップに触れられる特別な空間ですね。共通しているのは、人と街の温かさだと感じました。多くの方にとって、人生を豊かにする心満たされる体験の場となることを願っています。