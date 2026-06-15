影山優佳が自身のSNSでアウェイユニフォームの着こなしを紹介した

サッカー大好きタレントの影山優佳さんは現地時間6月14日、自身の公式SNSを更新し、大人気だというアウェイユニフォームの着用サイズについて明かした。

この投稿に対してファンからは「スタイリッシュでかっこいい」「アウェイユニ似合ってる！」と反響を呼んでいる。

影山さんは北中米ワールドカップ（W杯）期間限定で、普段はスタッフが運用しているアカウントで本人も投稿している。アウェイユニフォーム姿の写真とともに、走るときにも摩擦がなく心地よくて大好きであるという理由から、ピッタリとした服を好む着方をおすすめとして提案している。

投稿のなかで影山さんは「ちなみに私が着用している大人気のアウェイユニフォームのサイズはキッズの130です！」と明かし、自身が着用している具体的なサイズを公表した。走る際の実用性を考慮したこだわりの着こなし方法を紹介している。

この意外なサイズ選択と着こなしに対し、SNS上では「キッズ130着る発想はなかった」「ユニの着こなし方が完璧」「影ちゃん、似合いすぎてるよ」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）