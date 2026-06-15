◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本2ー2オランダ（2026年6月15日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利の難敵に2−2で引き分け、大きな勝ち点1を挙げた。世界のメディアでは、森保一監督のホワイトボード指示が話題となった。

前半をスコアレスで折り返した日本だったが、後半6分にオランダの主将DFファンダイクのヘッド弾を浴び、先制点を献上した。それでも直後の12分、MF久保建英のパスを受けた中村が、左サイドから切り込み右足一閃（いっせん）。針の穴を通すようなシュートを突き刺した。

しかし、同19分にオランダのサイド攻撃から再び失点。めまぐるしくスコアが動く展開となっている。それでも同43分、右CKからMF伊東純也が絶妙なキックを供給。ファンダイクと競り合いながらFW小川航基が頭で捉えた。このシュートが鎌田に当たり、ゴールに吸い込まれて価値ある勝ち点1をもぎ取った。

試合中には森保監督が巨大ホワイトボードでの指示する場面が多く確認された。この様子は「前代未聞の指示方法」「超現実的（シュール）」と世界メディアでも報じられた。