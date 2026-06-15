見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）の12日に放送された第55回の平均世帯視聴率が14・2％（関東地区）だったことが15日、ビデオリサーチの調べで分かった。これまでの番組最高は第48回の16・9％。平均個人視聴率は7・8％だった。

主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。

あらすじは、シマケン（佐野晶哉）への感謝を込めて、りん（見上愛）の家で食事会が開かれる。直美（上坂樹里）と槇村（林裕太）もやってきて、和やかな時間を過ごしていたが、突然、槇村（林裕太）がある行動に出て皆を驚かす…。一方、病院では院長の多田（筒井道隆）と渡辺（森田甘路）とバーンズ（エマ・ハワード）が話していて…。