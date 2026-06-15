All About ニュース編集部が全国300人を対象に実施した「嵐に関するアンケート」の調査結果から、面倒見がいいと思う嵐のメンバーランキングを発表！ 2位「櫻井翔」を抑えた1位は？（サムネイル画像出典：『THE MUSIC DAY 2026』公式Instagram）

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All About ニュース編集部では、2026年6月6〜8日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、嵐に関するアンケートを実施しました。その中から、面倒見がいいと思う嵐のメンバーランキングの結果をご紹介します。

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2位：櫻井翔／106票


ニュースキャスターや番組MCを長年務め、知的で頼りがいのあるイメージが定着している櫻井翔さん。後輩グループとの交流も深く、プライベートや仕事面で親身になって相談に乗ったり、アドバイスを送ったりするエピソードが広く知られており、多くの支持を集めました。

▼回答者コメント
「みんなのスケジュールを把握して、気遣いができそう」（20代女性／福岡県）

「後輩から慕われているエピソードを聞いたことがあるから」（20代女性／愛知県）

「周りをよく見ることができていると思うから、困っていたりしたら、すぐに気づいてくれそう」（30代女性／東京都）

1位：相葉雅紀／122票


バラエティ番組などで見せる周囲への細やかな気配りと、誰に対しても分け隔てなく接するフレンドリーな人柄が魅力の相葉雅紀さん。志村けんさんをはじめとする先輩方から受け継いだ温かさを、今度は後輩たちへ惜しみなく注ぐ姿が多くの人の心に残り、堂々の1位に輝きました。

▼回答者コメント
「常に周りのことを見ていて優しそうだから」（20代女性／東京都）

「分け隔てなく、可愛がってくれそう」（40代男性／和歌山県）

「動物の番組によく出ていたから優しいイメージがある」（30代女性／神奈川県）

※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)