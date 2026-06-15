「面倒見がいい」と思う嵐のメンバーランキング！ 2位「櫻井翔」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年6月6〜8日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、嵐に関するアンケートを実施しました。その中から、面倒見がいいと思う嵐のメンバーランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
ニュースキャスターや番組MCを長年務め、知的で頼りがいのあるイメージが定着している櫻井翔さん。後輩グループとの交流も深く、プライベートや仕事面で親身になって相談に乗ったり、アドバイスを送ったりするエピソードが広く知られており、多くの支持を集めました。
▼回答者コメント
「みんなのスケジュールを把握して、気遣いができそう」（20代女性／福岡県）
「後輩から慕われているエピソードを聞いたことがあるから」（20代女性／愛知県）
「周りをよく見ることができていると思うから、困っていたりしたら、すぐに気づいてくれそう」（30代女性／東京都）
バラエティ番組などで見せる周囲への細やかな気配りと、誰に対しても分け隔てなく接するフレンドリーな人柄が魅力の相葉雅紀さん。志村けんさんをはじめとする先輩方から受け継いだ温かさを、今度は後輩たちへ惜しみなく注ぐ姿が多くの人の心に残り、堂々の1位に輝きました。
▼回答者コメント
「常に周りのことを見ていて優しそうだから」（20代女性／東京都）
「分け隔てなく、可愛がってくれそう」（40代男性／和歌山県）
「動物の番組によく出ていたから優しいイメージがある」（30代女性／神奈川県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：櫻井翔／106票
ニュースキャスターや番組MCを長年務め、知的で頼りがいのあるイメージが定着している櫻井翔さん。後輩グループとの交流も深く、プライベートや仕事面で親身になって相談に乗ったり、アドバイスを送ったりするエピソードが広く知られており、多くの支持を集めました。
「みんなのスケジュールを把握して、気遣いができそう」（20代女性／福岡県）
「後輩から慕われているエピソードを聞いたことがあるから」（20代女性／愛知県）
「周りをよく見ることができていると思うから、困っていたりしたら、すぐに気づいてくれそう」（30代女性／東京都）
1位：相葉雅紀／122票
バラエティ番組などで見せる周囲への細やかな気配りと、誰に対しても分け隔てなく接するフレンドリーな人柄が魅力の相葉雅紀さん。志村けんさんをはじめとする先輩方から受け継いだ温かさを、今度は後輩たちへ惜しみなく注ぐ姿が多くの人の心に残り、堂々の1位に輝きました。
▼回答者コメント
「常に周りのことを見ていて優しそうだから」（20代女性／東京都）
「分け隔てなく、可愛がってくれそう」（40代男性／和歌山県）
「動物の番組によく出ていたから優しいイメージがある」（30代女性／神奈川県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)