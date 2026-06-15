佐々木ほのか、『FLASH』に登場！20歳を迎えた元アプガ（２）のエースが大人の色気を披露

東雲うみがワイルドな新境地を見せた表紙＆巻頭10P！圧巻ボディのちーまき、大人気声優つんこ、2年半ぶり登場・黒嵜菜々子、アイドル卒業・佐々木ほのか掲載の『FLASH』は6月9日(火)発売

アイドル卒業！佐々木ほのかが『FLASH』で見せた「これからの私」

アイドルグループ「アップアップガールズ（２）」を卒業し、現在は女優として活動する佐々木ほのかが『FLASH』に登場した。

20歳を迎え、従来のフレッシュな魅力に加え、大人の表情を随所で覗かせている。インタビューでは、ソロ活動をスタートしてからの苦労や、今後の公開を控える出演映画についてのエピソードを語った。

【プロフィール】

佐々木ほのか（ささき・ほのか）

20歳 2006年1月30日生まれ 福岡県出身 T156

昨年、アップアップガールズ（２）を卒業し、現在は女優として活動。6月26日から公開の映画『死神バーバー』に近藤役として出演。

そのほか最新情報は、公式X（@HONOKA130SASAKI）、公式Instagram（@honoka130sasaki）にて

【クレジット】

佐々木ほのか(C)光文社/週刊FLASH 写真◎U-YA