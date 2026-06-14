■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会 日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

【写真を見る】アジア大会代表に内定した山本有真や中島ひとみら23選手

32年ぶりに日本で開催されるアジア大会代表選考会となった、陸上の日本選手権が14日に最終日を迎え、今大会で23人が代表に内定した。

男子100mは多田修平（29、住友電工）が5年ぶりVで内定。男子400mハードルではU18の世界記録をマークした高校2年生・後藤大樹（洛南高）が初優勝した。

女子5000mでは、山本有真（26、積水化学）が日本記録を持つ田中希実（26、豊田自動織機）を抑えて優勝し内定。混戦の女子100mハードルは中島ひとみ（30、長谷川体育施設）が悲願の初優勝でアジア大会の切符を手にした。



【アジア大会代表内定選手】

■男子

100m：多田修平（住友電工）

200m：水久保漱至（宮崎県スポ協）

800m：萬野七樹（関西大）

1500m：飯澤千翔（住友電工）

5000m：森凪也（Honda）

110mハードル：泉谷駿介（住友電工）

400mハードル：後藤大樹（洛南高）

3000m障害物：青木涼真（Honda）

走高跳：坂井宏和（センコー）

棒高跳：柄澤智哉（東日本三菱）

走幅跳：橋岡優輝（富士通）

三段跳：宮尾真仁（東洋大）

ハンマー投：中川達斗（山陽特殊製鋼）

やり投：粼山雄太（ヤマダホールディングス）

■女子

200m：井戸アビゲイル風果（東邦銀行）

800m：久保凛（積水化学）

1500m：田中希実（豊田自動織機械）

5000m：山本有真（積水化学）

100mハードル：中島ひとみ（長谷川体育施設）

400mハードル：青木穂花（ゼンリン）

3000m障害物：齋藤みう（パナソニック）

棒高跳：諸田実咲（アットホーム）

やり投：北口榛花（JAL)