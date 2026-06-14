初優勝の山本有真や中島ひとみら23人がアジア大会代表内定【陸上・日本選手権】
■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会 日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）
【写真を見る】アジア大会代表に内定した山本有真や中島ひとみら23選手
32年ぶりに日本で開催されるアジア大会代表選考会となった、陸上の日本選手権が14日に最終日を迎え、今大会で23人が代表に内定した。
男子100mは多田修平（29、住友電工）が5年ぶりVで内定。男子400mハードルではU18の世界記録をマークした高校2年生・後藤大樹（洛南高）が初優勝した。
女子5000mでは、山本有真（26、積水化学）が日本記録を持つ田中希実（26、豊田自動織機）を抑えて優勝し内定。混戦の女子100mハードルは中島ひとみ（30、長谷川体育施設）が悲願の初優勝でアジア大会の切符を手にした。
【アジア大会代表内定選手】
■男子
100m：多田修平（住友電工）
200m：水久保漱至（宮崎県スポ協）
800m：萬野七樹（関西大）
1500m：飯澤千翔（住友電工）
5000m：森凪也（Honda）
110mハードル：泉谷駿介（住友電工）
400mハードル：後藤大樹（洛南高）
3000m障害物：青木涼真（Honda）
走高跳：坂井宏和（センコー）
棒高跳：柄澤智哉（東日本三菱）
走幅跳：橋岡優輝（富士通）
三段跳：宮尾真仁（東洋大）
ハンマー投：中川達斗（山陽特殊製鋼）
やり投：粼山雄太（ヤマダホールディングス）
■女子
200m：井戸アビゲイル風果（東邦銀行）
800m：久保凛（積水化学）
1500m：田中希実（豊田自動織機械）
5000m：山本有真（積水化学）
100mハードル：中島ひとみ（長谷川体育施設）
400mハードル：青木穂花（ゼンリン）
3000m障害物：齋藤みう（パナソニック）
棒高跳：諸田実咲（アットホーム）
やり投：北口榛花（JAL)