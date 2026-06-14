「もはや透けてる」菊地亜美、本田望結＆紗来姉妹との3ショット！ 11年前の貴重な“天使”ショットも
タレントの菊地亜美さんは6月13日、自身のInstagramを更新。本田望結さん、紗来さん姉妹とのスリーショットを披露しました。
【写真】菊地亜美、本田望結＆紗来との3ショット
さらに「初めて会った時は二人ともまだ小さくて可愛い女の子だったのに、会うたびに綺麗な女性になって、どんどん大人に… 3枚目は11年前の写真 私はパンパン、さらちゃん天使 同じポーズで笑 また二人に会いにいくね 怖い」と、まだ幼さを感じる紗来さんとのショットも披露しました。
この投稿にコメントでは「あみちゃん今も前のもかわいいいかお」「さらちゃん素敵なお姉さんになってる」「あみさんも透明感えぐいです」「あみちゃんギャル笑笑」「ぜひまた11年後同じポーズで」「みんな美人すぎる」「あみちやん若返ってるんだけど」などの声が寄せられています。
【写真】菊地亜美、本田望結＆紗来との3ショット
「みんな美人すぎる」菊地さんは「透明感ありすぎてもはや透けてる 本田望結ちゃん＆紗来ちゃんに久しぶりに会えたよ」とつづり、俳優でフィギュアスケート選手の本田望結さんとタレントでフィギュアスケート選手の本田紗来さん姉妹とのスリーショットなど、3枚の写真を投稿しています。
この投稿にコメントでは「あみちゃん今も前のもかわいいいかお」「さらちゃん素敵なお姉さんになってる」「あみさんも透明感えぐいです」「あみちゃんギャル笑笑」「ぜひまた11年後同じポーズで」「みんな美人すぎる」「あみちやん若返ってるんだけど」などの声が寄せられています。