「5人の笑顔が全て」佐野勇斗、M!LKのMAJ5冠達成を報告！ 「感動して泣きました」「すごすぎて滅！！」
M!LKの佐野勇斗さんは6月13日、自身のInstagramを更新。13日に開催された「MUSIC AWARDS JAPAN」Grand Ceremonyでのメンバー集合写真を披露しました。
【写真】佐野勇斗、M!LKのMAJ5冠達成を報告！
この投稿にコメントでは「感動〜」「もうすごすぎて滅！！！！！」「5人の笑顔が全てを物語っていて、涙が止まりません」「最高だよー！！」「お滅！！！！」「感動して泣きました」「これからも5人でずっと笑っててね」など祝福の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】佐野勇斗、M!LKのMAJ5冠達成を報告！
「これからも5人でずっと笑っててね」佐野さんは「MAJありがとうございました！！」と5枚の写真を投稿。同日、TOYOTA ARENA TOKYOにて開催された国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」Grand Ceremonyでのはじけるような笑顔のメンバー集合写真などを披露し、「なんとM!LKは5つの賞を受賞しました。。信じられないです。12年もがいて、もがき続けてきことが一つ結果になりすごく幸せです」と5冠達成を報告。「み！ るきーず、いつも本当にありがとう！ まだまだ皆さんをたくさん楽しませます！！！！！」とファンへの感謝を続けました。
『好きすぎて滅！』再生回数1億回を突破5月25日の投稿では「M！LKの『好きすぎて滅！』が、再生回数1億回を突破しました！！」と報告し、「今年叶えたい目標の一つだったので、すごくすごく嬉しいです」「M！LK、まだまだこれからも 爆裂に日本を盛り上げていき滅！」と喜びと今後への意気込みをつづっていた佐野さん。ファンからは「どれだけ日本を元気にしてくれてるか」「夢じゃないって証明できたね」「念願の一億再生嬉しい！！」「毎日聴いてる」「今の私の日々の楽しみです」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)