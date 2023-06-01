＜MUSIC AWARDS JAPAN 2026授賞式＞◇13日◇TOYOTA AREANA TOKYO

最優秀アルバム賞にFujii Kaze「Prema」が輝いた。

Fujiiは壇上で「神に感謝。そしてこのアルバムに関わってくれた全ての皆さまの中にいる、そしてこのアルバムを愛しくれたみんなの中にいる神様に感謝します」と伝えた。続けて「このアルバムはそういうアルバムです。自分の中にる究極の愛。それを神様といっていいと思うけど、それを探しに行く、探さなくても自分の中にあると気付くために自分が必要とするようなアルバムです」と説明。「諦めずに皆さんと一緒に探し続けられたらと思います。TAHNK YOU SO MUCH。ありがとうございました」と感謝し、拍手を浴びた。

受賞後の報道陣の取材に対し、「ありがたいことに賞なんてもらっちゃいましたけど、人知れず努力している人がほとんど」と淡々と話し、「そういった人たちに負けずに、調子に乗らずに、地道にこつこつと地味な毎日を送っていきたい」と謙虚に振る舞った。