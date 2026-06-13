本日6月13日に開催中の『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の「Grand Ceremony」において、Mrs. GREEN APPLEが第2部の開幕を飾るパフォーマンスアーティストとして出演することが急遽発表された。

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今年の「Grand Ceremony」でパフォーマンスを披露するアーティストのラインアップはここまで、FRUITS ZIPPER、Fujii Kaze、HANA、M!LK、MISAMO、Sam Smith、サカナクション、東京スカパラダイスオーケストラ with Special Guests（LiSA、10-FEET・TAKUMA、アイナ・ジ・エンド）、羊文学、米津玄師の計13組が発表されていたものの、「最優秀アーティスト賞」「最優秀アルバム賞」「最優秀J-POP楽曲賞」の主要3部門を含む計8部門にノミネートされているMrs. GREEN APPLEの名前は発表されていなかった。

Mrs. GREEN APPLEスは、IFPI（国際レコード・ビデオ制作者連盟）の発表による2025年の世界最多売上アーティスト（Official Biggest-Selling Global Artist of the Year 2025）で、日本人アーティストとして唯一13位にランクイン、ベストアルバム『10』は世界最多売上アルバム（Official Biggest-Selling Global Album of the Year 2025）で10位にランクインしている。昨年京都で初開催された『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』では、総勢60名のストリングスとともに「ダーリン」を披露し、初代となる『最優秀アーティスト賞』を受賞した。

（文＝リアルサウンド編集部）