w.o.d. シングルCD「NON-FICTION」リリース！「NON-FICTION」のTVアニメ『勇者のクズ』ver. MUSIC VIDEO公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Vo＆Gtサイトウタクヤ、Bass Ken Mackay、Drums 中島元良からなる神戸発の3ピースバンドw.o.d.（ダブリューオーディー）。

今年、京都大作戦2026 / FUJI ROCK FESTIVAL 2026 / SWEET LOVE SHOWER 2026をはじめとする各地大型フェスへの出演が決定し、新曲「RISE」を5月23日（土）に配信リリースし、先日「RISE」MUSIC VIDEOが公開となり非常に大きな反響を得ている中、TVアニメ『勇者のクズ』第2クールエンディングテーマに起用されている「NON-FICTION」のシングルCDが発売された。

「NON-FICTION」は“人生”をテーマに綴られた歌詞に、w.o.d.らしいロックサウンドで疾走感が溢れる1曲。そしてw.o.d.がシングルCDをリリースするのは2023年9月に発売した「STARS」以来約3年ぶりとなる。収録内容は、表題曲の「NON-FICTION」のほか、nerdwitchkomugichan、タクマ（SPARK!!SOUND!!SHOW!!）、SATOHの3アーティストによる計3曲の「NON-FICTION」RemixをCD限定で収録。w.o.d.の楽曲がリミックスされるのは初となる。本シングルCDでしか聞けない、3アーティストがそれぞれの解釈で仕上げる「NON-FICTION」をお聞き逃しなく。CDは期間生産限定盤として発売され、数に限りがあるので早めにチェックしてほしい。

さらに「NON-FICTION」[『勇者のクズ』ver. MUSIC VIDEO] が、w.o.d. YouTubeチャンネルにて公開された。TVアニメ『勇者のクズ』の映像で制作された本MVも楽曲とともに楽しんでほしい。

●リリース情報

w.o.d.

「NON-FICTION」

発売中

購入はこちら

https://w-o-d.lnk.to/NON-FICTION

【期間生産限定盤】



価格：￥1,560（税込）

＜収録楽曲＞

M1:NON-FICTION

M2:NON-FICTION -nerdwitchkomugichan Remix-

M3:NON-FICTION -タクマ(SPARK!!SOUND!!SHOW!!) Remix-

M4:NON-FICTION -SATOH Remix-

M5:NON-FICTION -TV size version-

M6:NON-FICTION -Instrumental version-

＜CDショップ購入特典＞

Amazon.co.jp：メガジャケ

楽天ブックス：オリジナル缶バッジ

アニメイト：オリジナルましかくブロマイド

セブンネット：オリジナルアクリルチャーム ピック型

ネオウィング：オリジナルL判ブロマイド

※注意事項

・上記店舗以外での特典配布はございません。あらかじめご了承ください。

・Amazon.co.jpおよび一部オンラインショップでは、「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。ご予約の際は、特典対象商品であることをご確認の上、お手続きください。

TVアニメ『勇者のクズ』第2クールEDテーマ

「NON-FICTION」

配信中



配信リンクはこちら

https://wod.lnk.to/NON-FICTION

●ライブ映像

w.o.d. ”2026 ONE MAN TOUR”

8.30(日) 金沢EIGHT HALL

OPEN 17:30 START 18:00

9.12(土) 岡山IMAGE

OPEN 17:30 START 18:00

9.13(日) 福岡BEAT STATION

OPEN 17:30 START 18:00

9.17(木) 名古屋DIAMOND HALL

OPEN 18:00 START 19:00

9.19(土) 新栄シャングリラ

OPEN 17:30 START 18:00

9.25(金) 仙台MACANA

OPEN 18:30 START 19:00

9.27(日) 札幌PENNY LANE24

OPEN 17:00 START 18:00

10.03(土) GORILLA HALL OSAKA

OPEN 17:00 START 18:00

10.08(木) Zepp DiverCity (TOKYO)

OPEN 18:00 START 19:00

チケット

前売り4,800円（D代別）

詳細はこちら

https://www.wodband.com/news/8984.html

＜w.o.d.(ダブリューオーディー) プロフィール＞

2023年リリースの「STARS」が全世界累計1,200万ストリーミングを超えるバイラルヒットとなり、SUMMER SONIC 2023をはじめとする各地大型フェスへの出演を果たす。2024年10月にはメジャー1stアルバム「あい」をリリースし、全国24公演の「I SEE LOVE Tour」を完走。2025年7月には自身初となる配信EP「grunge is dead. EP」を、2026年1月には自身2作目となるEP「YOU ONLY LIVE ONCE. EP」を配信リリース。

今年VIVA LA ROCK 2026、京都大作戦2026、FUJI ROCK FESTIVAL 2026をはじめとする各地大型フェスへの出演も決定するなど勢いに乗る中、4月12日にTVアニメ『勇者のクズ』第2クールエンディングテーマ「NON-FICTION」を配信リリース。6月10日には「NON-FICTION」シングルCDも発売。5月23日には出光興産 企業CMソングに起用される新曲「RISE」を配信リリース。

関連リンク

w.o.d.オフィシャルサイト

https://www.wodband.com/