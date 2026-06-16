映像嵐株式会社は6月16日（火）、APS-Cミラーレスカメラ向けAF単焦点レンズ「Viltrox AF 75mm F1.8 EVO」を発売した。対応マウントはソニーE、ニコンZ、富士フイルムX。希望小売価格は7万5,000円。 快適な操作性と携帯性を重視する同ブランドの「EVO」シリーズに属するモデル。高い光学性能を維持しながら、日常や創作活動において手の届きやすく機動性の高い選択肢を提供することを目指して開発された。