「モデルよりモデル」「マジイケメン」「双子?」日本代表コンビがファッション雑誌に登場
ファッション雑誌『anan(アンアン)』の公式X(@anan_mag)が12日、日本代表のFW上田綺世(フェイエノールト)とFW中村敬斗(スタッド・ランス)のスーツ姿を公開した。
同誌は「発売中の #anan 2499号にFIFA World Cup 2026 #サッカー日本代表 の #上田綺世 選手と #中村敬斗 選手が登場。W杯に懸ける熱い想いを語っていただきました」と告知。「いよいよ6月15日に初戦を迎える日本代表。二人&日本代表の活躍に期待しましょう!」と続け、黒いスーツの中村、グレーのスーツの上田が笑顔で並んだツーショットを投稿している。
これにファンから「マジイケメン」「ほんとかっこいい」「ふとももやばい」「モデルよりモデル」「双子?」「上田×中村の並びは普通に強すぎる」「この二人の活躍無くしては悲願のベスト8以上はありえません!」「応援しています」といった声が届いた。
日本代表は15日のグループF初戦でオランダ代表と対戦。21日の第2戦でチュニジア代表、26日の第3戦でスウェーデン代表と戦う。
同誌は「発売中の #anan 2499号にFIFA World Cup 2026 #サッカー日本代表 の #上田綺世 選手と #中村敬斗 選手が登場。W杯に懸ける熱い想いを語っていただきました」と告知。「いよいよ6月15日に初戦を迎える日本代表。二人&日本代表の活躍に期待しましょう!」と続け、黒いスーツの中村、グレーのスーツの上田が笑顔で並んだツーショットを投稿している。
日本代表は15日のグループF初戦でオランダ代表と対戦。21日の第2戦でチュニジア代表、26日の第3戦でスウェーデン代表と戦う。
発売中の #anan 2499号にFIFA World Cup 2026 #サッカー日本代表 の #上田綺世 選手と #中村敬斗 選手が登場。W杯に懸ける熱い想いを語っていただきました。いよいよ6月15日に初戦⚽️を迎える日本代表。二人&日本代表の活躍に期待しましょう! pic.twitter.com/cD4a8jub6X— 雑誌『anan(アンアン)』公式 (@anan_mag) June 12, 2026