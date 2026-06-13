発売中の #anan 2499号にFIFA World Cup 2026 #サッカー日本代表 の #上田綺世 選手と #中村敬斗 選手が登場。W杯に懸ける熱い想いを語っていただきました。いよいよ6月15日に初戦⚽️を迎える日本代表。二人&日本代表の活躍に期待しましょう! pic.twitter.com/cD4a8jub6X