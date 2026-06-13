「勉強ができるからほめるのではなく、ほめることで自己肯定感が上がり、子どもは勉強が好きになる」――進研ゼミの「赤ペン先生」全国代表である佐村俊恵さんは、こうした信念を持って、多くの子どもたちと接してきた。赤ペン先生の間で伝わる「ほめノウハウ」を使いながら、20年以上にわたり、のべ8万枚以上の答案を見続けてきたという。

この記事では、著書『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』の発刊を記念して、佐村さんに話を聞いた。

（構成／藤田美菜子、ダイヤモンド社書籍編集局）

追加の勉強を「ごほうび」に変えるひと言とは？

――子どもがテストで100点を取ったときに「すごいね！」とほめるだけでは不十分なのでしょうか？

佐村俊恵氏（以下、佐村） もちろん、「すごいね！」と喜んであげること自体は大切です。自分のがんばりをそのまま受け止めてもらえる経験は、子どもにとって何よりの励みになります。

ただ、そこで終わらせてしまうのはもったいない。せっかく子どもが実力を最大限に発揮できた瞬間なのに、「すごいね」のひと言で締めくくってしまうと、その勢いを次の一歩につなげられません。

子どもがいちばん輝くのは、自分のがんばりが結果として表れた瞬間です。その熱量が残っているうちに、もうひと押ししてあげる。それが、子どもの力をさらに伸ばすチャンスになります。

――「もうひと押し」というと？ 子どもからすれば「また勉強？」と嫌がりそうな気もしますが……。

佐村 たしかに、一方的に新しい課題を足されたら、子どもにとって勉強は「終わりのない苦行」になってしまいます。でも、その追加の勉強を「ごほうび」に変えてしまう方法があるんですよ。

そのヒントになるのが、「進研ゼミ」ハイレベルコースの赤ペンに用意されている、ある仕掛けです。それが「よくできたからもう1問！」。

難しい「チャレンジ問題」を全問正解した子だけがもらえる、スペシャル問題ですね。ゲームでいう「隠しステージ」のような扱いと言えばいいでしょうか。

「もう1問」は、本来なら子どもにとって追加の負担です。でも、そこに「よくできたから」という前置きが入ると、意味合いがガラッと変わる。「全問正解できたキミだからこそ挑戦できるボーナスステージ」になるんですよ。

そう感じた瞬間、面倒だったはずの勉強が、自分の実力を認められた誇らしい「ごほうび」に変わります。

声かけ次第で、子どもは「受けて立とう！」となる

――なるほど。「ボーナスステージ」と言われると、ワクワクしてきますね。

佐村 そのワクワク感こそ、子どもが進んで勉強したくなるポイントです。

例えば、お子さんが算数のテストで100点を取ってきたとき、こんなふうに声をかけてみてください。「この問題の解き方を完全にマスターしたんだね！ こんなにできるんだから、特別にもう1問。数字を変えても解けるかな？」

そうやって、保護者の方が問題文の数字だけを変え、即席のスペシャル問題を出してあげるんです。新しい問題集を用意する必要も、難しい問題を考える必要もありません。いま目の前にある問題の数字をいじるだけで十分です。

同じパターンの問題をいくつも解くことは、解き方を定着させるうえでも効果的です。せっかくマスターしたばかりの解き方ですから、熱が冷めないうちにもう一度なぞっておくと、子どもの中にしっかり残ります。

――同じ「もう1問」でも、出し方ひとつで子どもの受け止め方が変わるのですね。

佐村 そうなんです。いちばん大切なのは、「あなたならできるはず」という思いを込めて、ワクワク感とともに出題すること。「もう1問やりなさい」ではなく「もう1問、いける？」というニュアンスですね。ぜひ、お子さんを「受けて立とう！」という気持ちにさせてあげてください。

（本記事は、佐村俊恵著・ベネッセ「進研ゼミ」監修『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』をもとに作成しました。）