◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＢ組 カナダ１―１ボスニア・ヘルツェゴビナ（１２日、トロント競技場）

２大会連続３度目出場の開催国カナダが、ボスニア・ヘルツェゴビナとの初戦を１―１で引き分けた。

カナダは過去２大会のＷ杯が６戦全敗で、初戦はともに０―１だった。赤く染まったホームスタジアムの大声援の後押しを受け、２６歳のエースＦＷジョナサン・デービッドら実力者が先発した。

前半１７分、右クロスのこぼれ球からデービッドがゴール前で決定機を迎えたが、シュートはＧＫの正面。ゴールはならず、ベンチ前で米国出身のマーシュ監督も頭を抱えて悔しがった。逆に同２１分、ボスニア・ヘルツェゴビナのＦＷルキッチにＣＫから先制ヘッドを許した。

反撃したいカナダは後半３３分、ゴール前中央でボールを受けたＦＷラリンが絶妙なターンから右足で同点ゴールを突き刺した。熱狂するサポーターに歴史的な勝ち点１を届けた。

◇カナダの過去のＷ杯

１９８６年メキシコ大会１次リーグ

▽フランス戦（０●１）

▽ハンガリー戦（０●２）

▽ソ連（０●２）

２０２２年カタール大会

▽ベルギー戦（０●１）

▽クロアチア戦（１●４）

▽モロッコ戦（１●２）

◆カナダ（２大会連続３度目）ＦＩＦＡランク３０位。１９８６年、２０２２年はともにグループステージ敗退。２４年から米国出身のマーシュ監督が指揮。同年に招待された南米選手権４強。首都はオタワ。人口約４２００万人。