【AKRacing for ANA Pro-X V2】 5月29日 発売 価格：69,800円

テックウインドは、同社が取り扱うゲーミングチェアブランド「AKRacing（エーケーレーシング）」より、ANAとの初コラボレーションとなるオリジナルモデル「AKRacing for ANA Pro-X V2」を発売した。価格は69,800円。販売は全日空商事が運営する「ANA ショッピング A-style」限定で行なわれている。

「AKRacing for ANA Pro-X V2」は、AKRacingのフラッグシップモデル「Pro-X V2」シリーズをベースモデルに採用。ANAのコーポレートカラーを想起させるブルーを大胆に取り入れたデザインに加え、背もたれにはANAブランドロゴ、座面には滑走路から飛び立つ機影をモチーフにしたマークを刺繍加工で施している。

ベースモデルとなる「Pro-X V2」は、ゲーミング用途に加え、オフィスチェアとしても豊富な採用実績を持つハイエンドモデル。座面は幅・奥行きともにゆとりを持たせた設計で、身体をしっかり預けられる快適な座り心地が特長となっている。

「AKRacing for ANA Pro-X V2」

型番:AKR-PRO-X/BLUE/ANA

JAN：4549584407707

販売価格：69,800円

発売日：5月29日（金）

※組立式の製品となります（専用工具、組立マニュアル付属）

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